V předchozích ročnících otloukánek celostátní soutěže si vyšlápl na jednoho z největších aspirantů na titul. „Z utkání a výsledku panuje euforie, nikdo to nečekal. Ani vzhledem k tomu, že jsme klasicky řešili problémy se sestavou a skoro neměli hráče na střídání. Vzali jsme to za správný konec, vyšlo to za tři body a jsme překvapení, i když možná ještě víc jsou kluci z Prahy,“ ulevilo se příbramskému útočníkovi Davidu Sandrovi, který téměř dva poslední roky strávil v Austrálii. „Měl jsem obrovskou chuť do malého fotbalu,“ popsal.

Staropramen po úvodní výhře 4:1 v pražském derby s Korábem zaváhal se soupeřem, se kterým se to vážně nečekalo. „Celý zápas byl z naší strany nemastný neslaný, chyběla nám energie. Příbram přijela s jedním na střídání a možná jsme měli v hlavě, že je nás víc, že máme čtyři na střídání. Nechci říkat, že šlo o podcenění, spíš uspokojení, že to půjde samo, ale nešlo. Neměli jsme pohyb nahoře. Bez debat je to pro nás ostuda, nepřipouštěli jsme si ztrátu. Jsme obrovský favorit západní části, což jsme teď nepotvrdili. Za týden však zase hrajeme a nemůžeme to mít v hlavě pořád. V utkání s Mostem by nás porážka měla nakopnout k lepšímu výsledku,“ nabádal pražský hráč David Baran.

První poločas přitom skončil nerozhodně 1:1, když na trefu Daniela Hájka z devatenácté minuty odpověděl za šest minut právě Baran.

„Myslím, že hráči Prahy začali trochu laxně, možná nás podcenili. Šli jsme do utkání s tím, že zalezeme do nějakého bloku a počkáme na brejky, protože jsme měli hráče, kteří je dokážou využít. Od první chvíle se nám hra dařila, i když snad čtyři příležitosti jsme neproměnili. Pak se to povedlo, což nám vlilo energii do žil. Viděli jsme, že jsme přijeli na hřiště Prahy a zápas se dá vyhrát. Bylo to povzbuzující a hnalo nás to za vítězstvím celý duel,“ líčil Sandr.

Krátce po přestávce ovšem odskočila Praha, když ji poslal do vedení Petr Zapletal. Jenže Sandr s Hájkem v rozmezí dvou minut skóre převrátili. „Příbram celý zápas čekala na chybu a chodila do protiútoků. V první půli neproměnila šance, kterých měla víc než my. V pauze jsme si řekli, že na hosty zkusíme vlítnout, dali jsme chvíli po začátku na 2:1, ale pak jsme neproměnili asi tři šance, z nichž jednu já, a platilo známé nedáš – dostaneš. Za půl minuty jsme z rozehrávky obdrželi gól na 2:3, což jsme pak měli v hlavě. Chyběla nám větší chuť po vítězství, Příbram nás přetlačila, protože víc chtěla,“ hlesl Baran.

V posledních dvanácti minutách se ještě podruhé prosadil Sandr a náskok navýšili Patrik Junek s Jakubem Tošovským. „Příbrami se vyplatily protiútoky. Dělali jsme chyby při rozehrávce, hráli jsme přes střed a ztráceli balony, pak jsme měli pozdější návraty. Za stavu 2:4 jsme šli do power play, ale další dva góly nás zlomily. Rozhodl jejich obrat, za stavu 2:1 jsme to měli uhrát větší zkušeností, podržet balon, protože kvalita podle mě byla na naší straně. Po třetím gólu jsme neměli psychickou sílu, těžko jsme se dostávali dopředu a dělali jsme spoustu chyb,“ shrnul duel pražský hráč.

Sezona sice teprve začíná, ale už druhé kolo ukázalo, že nový systém s rozdělením na východní a západní skupinu soutěž zatraktivní. „Dá se očekávat, že díky tomu budou mužstva jezdit i ven ve víc lidech, ovšem paradoxně Příbram přijela s jedním na střídání a hecla se. Bavíme se s klukama, že v základní části se snad budeme víc scházet i na venkovní zápasy, když je všechno blíž. Poslední roky jsme měli problém třeba po cestě do Brna nebo k Blanensku, jezdili jsme v sedmi či osmi lidech a byly to náročné cesty, zvlášť pozdě v neděli. Rozdělení může tomuhle přidat. Hráčů by mělo jezdit víc, ale každý svaz to má jinak. Těžko říct po dvou kolech, jak všechno bude, situace kolem koronaviru nám asi nepřidá, uvidí se po podzimu,“ přemítal po utkání David Baran.

Příbram v úvodním kole padla 2:3 v Plzni, ale vítězstvím hned ve druhém utkání si splnila limit. „Buďme pokorní a upřímní. Každou sezonu jsme hráli na dně a nescházeli jsme se. Teď jsme jeli do Prahy za humny stejně v šesti lidech. Nerad říkám předem, jaké máme ambice, ale odlehčeně můžu povědět, že jsme si splnili tři body na podzim. Zpětně ve všech sezonách jsme získali jedno vítězství, takže to už máme. Co se bude dít dál, už je nadstavba. Necháme se překvapit, co z toho vzejde na konci sezony. Chceme do play-off, snad je reálné, ale jsme pokorní. A nebudu říkat, že pomýšlíme na bednu, to by nebylo úplně fér,“ sdělil David Sandr.

Praha – Příbram 2:6 (1:1). Branky a nahrávky: 25. Baran (Jurčík), 34. Zapletal (Jelínek) – 19. Hájek (Junek), 42. Sandr (Hájek), 43. Hájek (Sandr), 48. Sandr (Drašnar), 49. Junek, 52. Tošovský (Sandr). Rozhodčí: P. Kubečka – M. Kubečka. ŽK: Mařík – Junek, Tošovský.

Praha: Jakub Stehno – Petr Zapletal, David Pozníček, Václav Socher, David Baran, Pavel Slánský, Stanislav Mařík (C), Tomáš Jurčík, Tomáš Jelínek, Michal Uhlíř.

Příbram: Ondřej Beran – Jakub Tošovský (C), Ondřej Drašnar, Jan Mezera, Patrik Junek, David Sandr, Michael Kvasnica, Daniel Hájek.