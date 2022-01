Jednatřicetiletý útočník je po konci v Rumunsku momentálně bez angažmá a tak mu možnost trénování s Příbramí přišla vhod. „Je to nejlepší možnost pro mě. Jsem doma. Fotbalové tréninky jsou výborné, máme do toho i ty silové,“ pochvaluje si kanonýr, který stihl nastřílet 74 branek v nejvyšší soutěži.

Obnovenou premiéru v příbramském dresu si Wágner odbyl v sobotu proti Královu Dvoru. Třetiligovému celku zle zatápěl. „V momentě, kdy se v našem vápně něco dělo, byl u toho. Pokud by zůstal, určitě by Příbrami hodně pomohl,“ řekl na jeho adresu trenér Králova Dvora Tomáš Šilhavý. Útočník se ale zatím bude u Litavky připravovat, aby si mohl získat nové angažmá.

Příbram dala první gól v přípravě, přesto vyhrál třetiligový soupeř

Wágner odehrál poslední zápas na začátku listopadu, kdy naskočil pouze na patnáct minut. Od té doby čekal téměř čtvrt roku na další zápas. Připravovat se musel sám. „Okolo Vánoc jsem dva týdny běhal. Pak jsem začal od 10. ledna,“ řekl v rozhovoru.

Od té doby se připravuje s Příbramí a na v sobotu nastoupil do zápasu. „Bylo to po dlouhé. Byl jsem rád, že jsem na hřišti a mohl si zahrát. Chuť jsem měl a chtěl jsem, aby to nějak vypadalo. Myslím, že jsem to nějak zvládl. Nicméně výsledek byl špatný,“ zhodnotil utkání 31letý útočník. Podle něj přípravné utkání splnilo nějaká cíl, ukázalo však momentální smutnou realitu.