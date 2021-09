Pražané přitom chyběli v minulém ročníku ve vyřazovacích bojích, zatímco Příbram šla z poslední postupové čtvrté příčky. „Určitě nám výhra zvedne sebevědomí. Chyběli nám tři hráči z naprostého základu, asi tři nejlepší kluci Korábu v minulé sezoně - Macháček a zranění Beneš s Cardou. V neúplné sestavě jsme dokázali vyhrát venku a věřím, že nám vítězství dodá sebevědomí. Doufám, že nebude mít opačný jev a výhra nás nedostane pod tlak,“ řekl po zápase gólman Korábu Jakub Stehno

Pražané se postaví v příštím kole proti Kolínu, který obměnil tým. Přípravné utkání před sezonou naznačilo, že by se mělo jednat o jednoznačnou záležitost, když Koráb zvítězil jasně 10:0. „Zápas bychom měli zvládnout, soupeř ale obměnil tým a střetnutí nemusí být jednoduché,“ našlapoval opatrně Stehno, který posílil Koráb před sezonou společně s Pavlem Slánským a Tomášem Jurčíkem z konkurenčního Staropramenu Praha a jejich přínos se na trávníku projevil.

Gólman hostů čaroval

„Ve Staropramenu je sedm reprezentantů a tam je pro mě hrozně těžké mít vůdčí roli, ve které se přece jen cítím mnohem líp. V Korábu ji vnímám, mám naprostou důvěru, jsem v týmu zkušenější, což mi určitě vyhovuje víc. S hráči z týmu Vyhaslé hvězdy jsme hráli už na Českém národním poháru v Olomouci. Tým vede Kuba Kotek, který zároveň trénuje i výběr Korábu. Celek Vyhaslých hvězd je hodně podobný výběru, mladí kluci, kteří mají to nejlepší teprve před sebou. Nějak jsme se bavili a líbilo se mi změnit moje postavení,“ podotkl Stehno.

Právě on patřil k hlavním strůjcům vítězství Korábu v Příbrami, což přiznal i domácí vůdce David Sandr „Kluci se v soutěži pořád oťukávají, ale udělali tři posily ze Staropramenu, které jim pomohly, hlavně gólman chytal zázračně. Troufnu si říct, že tři čtvrtě zápasu jsme byli lepší mužstvo až na deset minut v první půli, kdy jsme nechali hosty otočit z 1:0 na 1:3, jinak jsme duel měli v rukou. Povedlo se nám plnit takticky, co chceme, aktivně napadat, hrát útočně, tvořit hru, měli jsme mraky šancí, bohužel jsme je nedali. Někdy je to smůla, ale musím uznat, že gólman Stehno zachytal skvělé utkání, vyhlásil bych ho hráčem duelu,“ poukázal kapitán Příbrami.

Jeho gólem šli domácí do vedení už ve druhé minutě, ale hosté za deset minut otočili, když se trefili Tomáš Rothe, Marek Barták a Matěj Jahoda. „Od začátku jsme dotahovali po naší chybě, což s námi trochu zamávalo, ale rychle jsme vyrovnali po autu. Díky dobrému presinku se nám dařilo zachytávat rozehrávku, z toho padl náš třetí gól, kdy jsme uklízeli do prázdné. Jenže za stavu 3:1 jsme přestali hrát, pořád máme mladý tým a asi jsme měli v hlavách, že se nám daří venku vést proti Příbrami, kterou považuji za jednoho z favoritů naší západní skupiny,“ poznamenal Stehno. Jeho spoluhráči totiž překvapivě ustoupili od fungující hry, najednou zalezli a spíš pouze nakopávali balóny, než aby dál hrálo po zemi. Z toho pramenily brejky Příbrami.

Pět minut po přestávce bylo srovnáno, když se prosadili Patrik Junek a Pavel Bašík. „Řekli jsme si, že co nejdéle udržíme vedení a to se nám povedlo jenom pět minut. Domácím se dařila rychlá přečíslení, při vyrovnání z rohu se hráč trefil neuvěřitelně. Za stavu 3:3 už jsme se naštěstí uklidnili, nebylo proč mít strach a mohli jsme se vrátit ke hře po zemi.,“ podotkl Stehno, který si mohl oddechnout, když posléze Barták rozhodl o výhře Korábu.

Nový kouč začal prohrou

Příbram pod vedením nového hlavního kouče Jana Davida, který vystřídal Michaela Kvasnicu, rozhodně nezklamala. „Honza David a jeho asistent Pavel Bašík jsou nadšení, mají elán, drajv, což nám vlilo energii do žil. Kluci jdou do toho naplno, chtějí něco změnit a vyhrávat. Stal jsem se kapitánem mužstva a moc si vážím, že jsem tu šanci dostal. Společně jsme před utkáním seděli nad taktikou a shodli se, že chceme hrát útočně, tvořit hru, aby padaly branky, ale patří k tomu i bránění. Je super, že tři lidi jsou na stejné vlně, v minulosti to tak vždy nebývalo. Máme zdravé jádro, na něho se nabaluje okolí, všichni fotbal vidíme stejně. Už jsme si v minulé sezoně několikrát potvrdili, že můžeme hrát s kýmkoli, vůbec ne zanďoura, potrápili jsme i Brno ve dvou zápasech, vyhráli jsme na Staropramenu. Mám ze změn radost, najednou nás vedou dva trenéři, kteří dělají maximum, abychom měli tým postavený tak, že můžeme hrát stylem, jaký je nám vlastní,“ poznamenal Sandr.

Proměnou prošla také příbramská sestava, objevili se v ní stříbrní hráči ze Superligy malého fotbalu do 23 let. „Vzhledem k úspěchu, který se povedl předsedovi Lukáši Trnkovi s Honzou Davidem, již dovedli příbramský výběr do 23 let k titulu vicemistrů republiky, bylo na místě zapracovat kluky do áčka. Je úsměvné, že s Ondrou Drašnarem nebo Honzou Mezerou je nám pod třicet let a už patříme k nejzkušenějším v týmu. Na druhou stranu toho máme spoustu před sebou. Chci mladé kluky pochválit, pro většinu šlo o první start a Superliga je diametrálně odlišná od soutěže do 23 let. Tempo je jiné, hra víc svázanější taktikou, což nás možná stálo remízu, protože kluci nemají zkušenosti, ale naberou je. Mám strašně dobrý pocit a jsem za to utkání rád. I když se nepovedlo doma uhájit tři body, myslím, že jdeme správným směrem a rádi bychom na konci sezony byli minimálně v play-off,“ dodal příbramský kapitán.

Příbram – SC Koráb Praha 3:4 (1:3)

Branky: 2. Sandr, 34. P. Junek, 35. Bašík – 4. Rothe, 11. Barták, 12. Jahoda, 42. Barták. Rozhodčí: Šik – Soukup. ŽK: Bašík, Mezera, Malý – Slánský. Diváci: 30.

Příbram: Bohuslav (Trnka) – Sandr (C), Drašnar, Vlk, Mezera, Bašík, Vyšín, Kuška, Durdil, Hájek, Malý, Junek.

Koráb Praha: Stehno – Špaček, Jurčík, Nový (C), Rothe, Lehotský, Hulinský, Barták, Slánský, Jahoda.