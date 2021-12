Hlavním organizátorem celé akce byl příbramský Grassroots trenér mládeže Miroslav Bodnár (první zprava). „Chtěl bych moc poděkovat za pomoc s organizací celé Komisi mládeže OFS Příbram, bez nich by povedený turnaj neproběhl,“ vzkázal trenér.

Turnaj O pohár předsedy ČUS konal právě na hřištích Spartaku a FK. Je Příbram centrem výběrů do 17 let, kde se nachází nejvíce takových hráčů?

Centrem není. (směje se) V Příbrami máme v tomto termínu celkem vhodné podmínky pro konání takového turnaje. Ve městě máme dvě kvalitní umělé trávy. Vyšli nám vstříc zástupci obou příbramských klubů Spartaku a 1. FK. Mohli jsme za velmi dobrých podmínek turnaj uspořádat. Příbram ale není střediskem mladších dorostenců v kraji.

Zkrátka Příbram nabízí skvělé podmínky. Jakým systémem se turnaj hrál?

Přihlášeno bylo sedm týmů. Z původních devíti se odhlásily výběry OFS Rakovník a OFS Benešov. V tříčlenné skupině hrály týmy 2x30 minut. Čtyřčlenná skupina hrála 1x45 minut. Za celý turnaj vše vyšlo tak, že každý tým odehrál dva kompletní zápasy, což je pro kluky akorát.

Vyhrála domácí Příbram. V čem byla nejlepší?

Máme hodně šikovné kluky. Neprohráli jediný zápas. Kromě vyrovnaného zápasu s Kutnou Horou ve všech duelech dominovali. Měli jsme v týmu chlapce z I. A třídy a krajského přeboru. Stejně jako chybělo několik hráčů i v jiných okresech, vzhledem k současné době, tak i nám někteří kvalitní hráči chyběli. Nakonec jsme dohrávali s dvanácti fotbalisty do pole a dvěma gólmany. Chtěl bych poděkovat trenérům našeho výběru, kterými byli Zdeněk Vlasák ze Spartaku Rožmitál pod Třemšínem a Ladislav Petrák z Nové Vši pod Pleší.

Kdy se začal výběr skládat?

První trénink jsme měli začátkem září. Pak se vše na čas přerušilo a před turnajem jsme měli dva čtvrteční tréninky. Trenéři dokázali poskládat skvělý tým a ve značně okleštěné sestavě turnaj vyhrát. Klobouk dolů.

Jak jsou na tom s výběry do 17 let zbylé tři okresy, které se na turnaj nepřihlásily?

Ve všech okresech pracují s touto kategorií, ale v současnosti asi měli velkou marodku a nedali kluky dohromady. Rozhodně to není tak, že by se mládeži nevěnovali.

Bude se podobný turnaj výběrů opakovat i na jaře?

Ano, máme ho v plánu. Smyslem turnaje bylo završit podzimní trénování, které v jednotlivých okresech probíhalo. Chtěli jsme kluky odměnit společnou hrou. Trénovat se může, ale zápas je vždy nejvíc. Určitě bude lepší turnaj, když bude venku dvacet stupňů a bude se hrát na přírodní trávě. Vše směřuje k jarnímu Memoriálu Josefa Šurala, což bude celostátní turnaj. Středočeský kraj na něj bude stavět svůj tým z těchto okresních výběrů.

Jiný trenér říkal, že cílem je tuto kategorii u fotbalu vůbec udržet.

Ano, to je hlavní. Kluky, kteří hrají třeba s o tři roky staršími hráči, chceme přitáhnout. Záleží nám na nich. Nechceme, aby skončili jen proto, že se jim v nějakém menším klubu nedaří. Co si budeme povídat, když se někomu nedaří, tak ta chuť pak není taková. Chceme, aby si našli ve výběrech parťáky a společně nelehkou dobu překlenuli.

Autor. Středočeský krajský fotbalový svaz