Po úvodní výhře 6:2 v Příbrami tak Brno naplnilo papírové předpoklady a prošlo mezi nejlepší čtyři týmy celostátní soutěže, i když se v odvetě nadřelo. „Jsme s Tábou (trenér Zdeněk Táborský – pozn. red.) podobného názoru, že je někdy lepší vyhrát druhý zápas takhle ubojovaně a odejít s pokorou, že byl soupeř opravdu těžký, než někomu dát výprask a postoupit mírně s nosem nahoru, pak by to nemuselo dopadnout. Pro nás ovšem není cíl semifinále, ale titul,“ burcoval Pospiš.

Teď už je jasné, že před branami finále se Brnu postaví pražský Koráb. „Chceme za každou cenu zvítězit, dostat se do finále a potom uspět i tam. To je pro nás důležité a hrozně moc věřím, že to zvládneme. Pro mě je pozitivní, že všechny týmy mají čím dál větší kvalitu, jsou na nás i náš herní projev nachystané, musíme ze sebe vydat absolutní maximum, abychom uspěli. Po tomhle zápase mám tak rozkopané nohy jako po deseti trénincích thajského boxu,“ usmál se brněnský kapitán.

Loňské repete. Příbram ve čtvrtfinále malého fotbalu vyzve obhájce z Brna

Příbram vzdorovala srdnatě, jenže doplatila na klasický neduh. „Malý fotbal je vyloženě o proměňování šancí na obou stranách. Kdybychom dali o jednu dvě víc, vypadalo to jinak. Kdybychom nedostali dva rychlé góly na 3:1, mohli být domácí nervóznější. Bylo to čistě o proměňování šancí,“ hlesl příbramský gólman Ondřej Beran.

Přesto podle něho postoupili obhájci prvenství zaslouženě. „Byli fotbalovější, mají mnohonásobně víc natrénováno a jsou největší aspiranti na titul. Hra, kterou jsme nastolili, sice fungovala, šance byly na obou stranách, ale protože nám nestačila remíza, museli jsme to otevřít a domácí nás svou kvalitou dokázali potrestat,“ uznal Beran.

Přitom v sedmé minutě otevřel skóre gólem přes celé hřiště příbramský Ondřej Drašnar. „Řekli jsme si před zápasem, že to bude těžké, přitom Příbram paradoxně přijela v osmi lidech, jenže pro týmy je to kolikrát lepší, než když mají širší kádr. Někdy se slabší články negativně projevují na hřišti, než když jsou tam pořád kvalitní fotbalisté, kteří to zvládají i fyzicky. Nechtěli jsme jim doma nic darovat a předsevzali jsme si, že na ně hned vletíme, což se podařilo. Jenže pak zachytili přihrávku, když byl Kuňa (gólman Dominik Kunický – pozn. red.) mírně z branky a dostali jsme gól přes celé hřiště. To není dobré hned na začátku zápasu, mírně jsme znervózněli, ale utkání jsme otočili,“ líčil Pospiš.

FOTO: Špatný vstup do čtvrtfinále. Příbram dostala od Brna šest gólů

Do poločasové přestávky šli Brňané s náskokem dvou branek, když se dvakrát prosadil Pospiš a jednou Dominik Havlín. Po pauze David Sandr s Jiřím Junkem srovnali. Pospiš ve 42. minutě zase zvýšil, jenže nerozhodný stav zajistil Stanislav Vokurka. „Dotahovali nás, protože jsme je svými chybami posadili lehce na koně. Upřímně jsme se strachovali, že duel půjde do prodloužení, protože to je vabank, o penaltách ani nemluvím. Chtěli jsme to urvat na svoji stranu a nedopustit žádnou senzaci. I když by nám stačila remíza, nikdy na ni nehrajeme, chceme vyhrát každý zápas,“ řekl brněnský forvard.

Až tři minuty před koncem vstřelil vítězný gól domácí Havlín, v závěru přidal čtvrtou branku v utkání Pospiš. „V padesáté sedmé minutě to bylo pořád 4:4, kdyby se nám podařilo vstřelit branku, mohli jsme jít do prodloužení a bude to zajímavější,“ sdělil Beran, který svými zákroky držel příbramské naděje vysoko. „Vzhledem k tomu, že jsme jeli v sedmi lidech do pole a domácích bylo asi patnáct, jsme podali dobrý týmový výkon. K tomu je potřeba něco chytit a mít trochu štěstí, takové klasické aspekty,“ sdělil skromně.

Brno vyřadilo Příbram ve čtvrtfinále také v minulém ročníku play-off Superligy malého fotbalu. „V zápasech byly některé situace na hranici, objevily se tam dost agresivní zákroky, ale osobně to mám rád, byť to spoustě hráčů nevoní. Měli jsme velkou marodku, Levča si dával oraz, Bob má pochroumaný kotník, Čenda utrženou achilovku,“ připomněl brněnský kapitán některé chybějící hráče Patrika Levčíka, Bohumíra Doubravského a Čeňka Cenka. „Zařadili jsme hodně mladších kluků, kteří se snaží plnit všechno a mají ode mě velkou pochvalu, ale za ty roky máme sehrané pětky a je poznat, když se rozhodí a pár hráčů chybí. V situacích, které bychom vyřešili do přečíslení, gólově, něco vždycky zahapruje,“ podotkl Pospiš.

Beran vychytal v divizi první nulu. Už nejsme tak naivní, těší ho

Příbram by se v příštím ročníku ráda vyhnula stejnému soupeři. „Záleží na základní fázi, jak se budeme scházet. Když skončíme do třetího místa ve skupině, nedostaneme Brno v úvodní fázi play-off, pokud bude zase první. Bylo by to lepší až v dalších kolech. Příští ročník už budeme zkušenější a snad taky obecně ve všem lepší,“ přál si Beran.

Brněnský kapitán si před semifinále odskočí na evropský šampionát, kde s českým týmem bude obhajovat čtyři roky staré zlaté medaile. „Pro mě je to hodně příjemná zpráva a zadostiučinění, měl jsem s ním jet už na turnaj do Maďarska a hlavně mistrovství světa v Austrálii mi uteklo kvůli zranění. Upustil jsem od zápasů velkého fotbalu a domluvil jsem si osobní tréninky s klukama, kteří se specializují na mobilitu uzpůsobenou do malého fotbalu. Zhubl jsem jedenáct kilo ve svalech a cítím se dobře. Mám velkou radost z nominace a vyloženě se těším, všechno jsem turnaji podřídil. Doufám, že vše dobře klapne, jedeme tam skvadra z Brna, tak snad si neutrhneme ostudu a budeme důstojně reprezentovat nejen Českou republiku, ale i jižní Moravu a Brno,“ vyhlížel Pospiš.

Brno – Příbram 6:4 (3:1)

Branky a nahrávky: 8. Pospiš (Presl), 12. Havlín (Moučka), 25. Pospiš (Hloch), 42. Pospiš (Dobšíček), 57. Havlín, 60. Pospiš (Presl) – 7. Drašnar, 35. Sandr (Vokurka), 40. J. Junek (Sandr), 49. Vokurka. Rozhodčí: Tomiga – Perutka. ŽK: Malý, Sandr (oba Příbram).

Brno: Dominik Kunický (Lukáš Zrzavý) – Lukáš Matyska, Tomáš Zeman, Jan Hloch, Dominik Moučka, Tomáš Krejčíř, Tomáš Pospiš, Dominik Havlín, David Macko, Tadeáš Zezula, Jakub Dobšíček, Tomáš Prokeš, David Presl.

Partyzan Příbram: Ondřej Beran – Stanislav Vokurka, David Malý, Pavel Bašík, Martin Štochl, Ondřej Drašnar, Jiří Junek, David Sandr.