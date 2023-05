V posledních dvou letech ztroskotali ve čtvrtfinále dvakrát na Brnu, tentokrát už mezi nejlepší čtyři týmy proklouzli. Příbramští Partyzani zdolali v odvetě play-off malého fotbalu doma Ostravu nejprve 7:2 a poté i v následném vynuceném prodloužení 3:0 a mohou se těšit, že si zahrají o medaile. První překážkou jim bude Jihlava.

Hráč Partyzanu Příbram Ondřej Drašnar. | Foto: Ondřej Jícha

Dvakrát šli do čtvrtfinále z pozice outsidera na jednoho z největších favoritů a dvakrát vypadli. Tentokrát byli příbramští fotbalisté v úplně opačné roli. Jakožto vítěz základní skupiny dostali papírově nejslabšího soupeře z východní části. Ač první zápas prohráli, tak doma si postup s přehledem pohlídali.

Partyzan Příbram si z Ostravy přivezl prohru 3:4, ovšem v domácí odvetě dominoval a zvítězil 7:2. Následné prodloužení pak ovládl 3:0. „Myslím, že to byl hodně dobrý dvojzápas od obou týmů. Hráče musím pochválit, protože jsme šli za vítězstvím a postupem, i když se nám první zápas moc nepovedl,“ poznamenal domácí kouč Erik Šlechta. Jeho svěřenci se v semifinále utkají s Jihlavou Miners. „Máme strašnou radost z postupu. Příbram nikdy nebyla v semifinále a vážíme si toho, že se nám to povedlo,“ rozplýval se.

Baník přitom do odvety vkročil ideálně, v šesté minutě vedl 2:0. „Začali jsme velmi dobře dvěma rychlými góly. Hráči plnili do puntíku, co jsme si řekli. Soupeři se ale bohužel podařilo brzy srovnat a přidat další góly. Stále jsme hráli naplno a chtěli jsme srovnat v základní hrací době. Nechtěli jsme prodloužení, Příbram však výborně bránila. Prodloužení jsme začali výborně, měli jsme dvě velké šance, ale neproměnili je. Soupeř dal v prodloužení první gól, přesto bylo vyrovnané. V závěru jsme už šli do rizika a dostali další branky,“ shrnul odvetu ostravský trenér Tomáš Sysala.

Pro Baník tak sezona skončila. „Do Příbrami jsme neodjeli v plném počtu, což je sice pro venkovní zápasy běžné, ale projeví se to na výsledku. Projevila se i nezkušenost mladých hráčů, chyběl klid v zakončení a rozvaha. Přestože soupeř vyhrál svou skupinu, bylo čtvrtfinále vyrovnané. Oba zápasy měly skvělou atmosféru i náboj. U Příbrami je zřejmé, že jde o skvěle sehraný tým. Přestože jsme nepostoupili, musím naše hráče pochválit za obrovskou bojovnost a chuť zvítězit,“ ocenil Sysala.

Příbram vyzve v semifinále Jihlavu. První zápas se hraje v neděli 4. června na Vysočině, odveta pak o týden později v Příbrami. Následný souboj o medaile se odehraje až v dalekém Českém Dubu 24. června.

Partyzan Příbram – MF Baník Ostrava 7:2 (1:2), prodloužení 3:0

Branky a nahrávky: 10. J. Junek (Sirotek), 31. Sirotek (Dvořák), 40. Melichar (Dvořák), 42. Beran (Drašnar), 45. Hájek (Drašnar), 50. P. Junek (Drašnar), 58. Dvořák (Hájek), 60.+5. Beran (Hájek), 60.+17. Malý (Junek), 60.+20. Melichar – 4. Hudeček (Kálay), 6. Klíma. Rozhodčí: P. Kubečka – Soukup. ŽK: Sirotek – Hudeček. První zápas: 3:4, postupuje Příbram.

PROGRAM

Semifinále:

Most – Olomouc Mighty Ducks: první zápas v neděli 4. června v 16.00, odveta v pondělí 12. června v 19.30

Jihlava Miners – Partyzan Příbram: první zápas v neděli 4. června ve 20.00, odveta v úterý 13. června ve 20.00

Zápas o 3. místo: sobota 24. června v 15.40 v Českém Dubu

Finále: sobota 24. června ve 20.00 v Českém Dubu