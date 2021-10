Příbram si dokráčela k pohodlnému triumfu v exhibičním duchu. „Vyzkoušeli jsme si něco, co jsme chtěli už proti těžším soupeřům, teď jsme to natrénovali. Mohli jsme dát víc branek, ale gólman chytal hezky. Bohužel Kolín se nesešel v plné síle, myslím, že mohl být lepší,“ přemítal příbramský hráč Pavel Bašík mladší.

Jeho slova potvrdil kolínský útočník Tomáš Mihovský. „V šesti lidech nemůžeme předvést výsledek, když proti vám hraje dvanáct lidí. Svezli jsme se na řetízkáči bez vstupenky zadarmo,“ pousmál se trpce hráč hostů.

Už v první minutě nasměroval Příbram k hladkému vítězství domácí kapitán David Sandr, který měl v devatenácté minutě v kolonce zásahů tři čárky a dohromady se trefil pětkrát. „Když jsme dali na 1:0, už jsem si myslel, že se bude hrát volnější utkání. Vysoká výhra nám pomůže, protože máme před sebou těžké soupeře, například Prahu. Zkusili jsme si nějaké věci, takže si na ně věříme víc než předtím,“ pochvaloval si Bašík, který k jedné bance přidal tři asistence.

Kolín obdržel v obou poločasech šest gólů, až dvě minuty před koncem zaznamenal čestný úspěch Matěj Vojtíšek. „Pár úvodních minut to jakžtakž šlo, ale potom začali domácí rotovat, kolotoč se točil, my jenom stáli a koukali se. Možná se nechce našim hráčům jezdit dálky, když si říkají, že pojedou domů s takovým výsledkem,“ uvažoval kolínský útočník.

Po pěti kolech Superligy malého fotbalu patří Příbrami čtvrtá příčka západní skupiny se šesti body. „Myslím, že můžeme hrát výš, máme mladý a nový tým, stačí, aby se scházelo dost lidí. Věřím, že jsme schopní bojovat o třetí místo, hlavně abychom postoupili do čtvrtfinále,“ přál si Bašík.

Vlci Kolín se krčí na poslední šesté pozici s hrozivým skóre 3:41. „Když se prohraje, tak se prohraje, ale v šesti lidech to nejde. Pořád taky chodí někdo jiný, nesejdeme se v deseti, dvanácti lidech stabilně, abychom se mohli sehrát, až potom se dá něco předvést. Takhle fakt jedeme jen na pouť do Příbrami nebo do Mostu a tak to vypadá,“ zlobil se Mihovský.

Příbram – Vlci Kolín 12:1 (6:0)

Branky a nahrávky: 1. Sandr (Malý), 10. Vlk (Sandr), 11. Sandr (Drašnar), 13. Bašík (Sandr), 19. Sandr (Bašík), 21. M. Krůta (Malý), 37. Malý (Drašnar), 43. M. Krůta (Bašík), 46. Sandr (D. Krůta), 49. Malý (Bašík), 55. Sandr (D. Krůta), 57. Kuška (Sandr) – 58. Vojtíšek (Stránský). Rozhodčí: Kubečka – Soukup. ŽK: 2:2. Diváci: 10.

Příbram: Bohuslav – Drašnar, Malý, Sandr, Vlk, D. Krůta, M. Krůta, Bašík, Kuška.

Vlci Kolín: Biroš – Vojtíšek, Mihovský, Oberreiter, Stránský, Vyhnánek, Bug.