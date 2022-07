Příbramští předvedli v Ďolíčku dvě zcela odlišné půle. Zatímco v tom prvním byli pod neustálým tlakem domácích, ze kterého jim nakonec Puškáč vystřelil dvougólový náskok. „S výsledkem jsme určitě spokojení! Mohlo to být pět, možná šest nula. Výkon nebyl dobrý. Myslím si, že to bylo hlavně hlavou, protože jsme kazili hodně moc balonů. Druhý poločas už to bylo tak, jak jsme si představovali,“ uvedl trenér Marek Nikl.