Blízko k postupu do finále stále mají obě mužstva. „Cítím, že můžeme postoupit. Chceme se v odvetě sejít v co největším počtu. Nevíme, jak to dopadne, ale pokusíme se uspět. Škoda že jsme doma nevyhráli, po špatném prvním poločase se nám aspoň podařilo uhrát remízu,“ pronesl příbramský hráč David Malý. PAMAKO nicméně zvládlo venkovní duel bez porážky a rozhodující bitvu přivítá na domácím hřišti. „Stoprocentně je výhoda na naší straně, když hrajeme doma. První semifinále skončilo asi zaslouženou remízou, první půle byla naše, druhá jejich,“ poznamenal pardubický kapitán Lukáš Merkl.

Východočeskému výběru se povedl vstup do utkání, když od třetí minuty vedl po trefě Tomáše Kirchnera. V závěru první půle pak minutu po sobě zvýšili Dominik Šibal a právě Merkl. Kdoví, jak by zbytek utkání vypadal, kdyby ještě do přestávky nesnížil Malý. „První půli jsme suverénně dominovali, ale dostali jsme před koncem gól na 1:3 po naší chybě, kdy jsme neodkopli balon. Otevřeně a na rovinu řeknu, že ve druhém poločase nás Příbram totálně zamkla, skvěle hrála s gólmanem Melicharem a logicky nám docházely síly, když jsme se jen bránili a běhali,“ uznal Merkl.

Ve 35. minutě snížil na 2:3 David Sandr a za deset minut vyrovnal Ondřej Drašnar. V 52. minutě ovšem nakopl Pardubice druhým gólem v utkání Lukáš Merkl. O tři minuty později zajistil dělbu bodu domácí Petr Sirotek. „Na konci se nám povedlo dát gól ze standardky a doufali jsme, že už to uhrajeme, ale dostali jsme na 4:4 po jejich slušně sehrané kombinaci s gólmanem. Posledních pět minut se hrálo suverénně nahoru dolů, mohl vyhrát každý, šance byly na obou stranách,“ hlesl pardubický kapitán.

Oba týmy si mohou z úvodního semifinále přenést do odvety ponaučení co zlepšit. „Vstup do zápasu se nám nepodařil. Nehráli jsme, co chceme pokaždé, nedařilo se nám. Je důležité, abychom druhý zápas odjezdili na sto procent, nebáli se hrát. Jak jsme viděli ve druhém poločase, Pardubice se dají přehrát,“ nabádal Malý.

Také PAMAKO poznalo, jakou sílu má příbramský výběr. „Hráli jsme proti němu poprvé, až tam jsme viděli, jak hraje. Máme jednoznačně připravenou taktiku na pondělí a věřím, že bude vítězná. Příbram nás zase tolik nepřekvapila, měli jsme informace od někoho z Brna, že hraje skvěle s gólmanem. První půli se nám to povedlo dobře eliminovat, nepouštěli jsme domácí tolik do hry, ale pak jsme zbytečně hodně zalezli, což pro nás bylo osudné. Nechali jsme Příbram hrát a má to fakt dobře sehrané s gólmanem, poučili jsme se,“ řekl Merkl. Do odvety navíc půjdou Pardubice ještě o něco silnější. „Pepa Stránský s mladým Rálišem nemohli z osobních důvodů do Příbrami vyrazit, ale zase nám pomohl dost Láďa Mužík, který v sezoně nechodil. Měli bychom být na pondělí kompletní a chceme to dokončit,“ burcoval.

Partyzan v loňském ročníku dokráčel až do finále, kde podlehl Mostu 2:3 po penaltovém rozstřelu. Letos by se rád posunul k vytouženému zlatu. „Chceme to tenhle rok konečně dotáhnout. Uvidíme příští týden, jestli se nám podaří dostat do finále a následně uspět. Bylo by hezké, kdyby se nám to tenhle rok povedlo uhrát,“ přál si Malý. Pardubice v loňském play-off chyběly, skončily na poslední šesté příčce východní skupiny. V tomto ročníku ovšem svou skupinu ovládly a nyní bojují o postup do

Superfinále, které se 22. června uskuteční v Českém Dubu. „Cíl už máme splněný. Nepřeceňoval bych, že nás někdo pasuje na favorita, byť je to příjemné. Je potřeba říct, jak to v Pardubicích bylo. Potom, co jsme to s Reném Fizkem (pardubický trenér – pozn. red.) převzali, dali jsme výběru štábní kulturu a hlavně se udělala parta, od toho se vše odvíjí. Jezdíme ven, scházíme se doma, baví nás to, k tomu se dostavují výsledky, to je třešinka na dortu. Cíl jsme splnili, ale je to mezikrok, chceme výběr dlouhodobě stabilizovat, aby to nebylo o jedné sezoně. Je jedno, zda půjdeme do finále, nebo ne, byť tam samozřejmě chceme. Ale i kdyby to nemělo dopadnout, pořád je to pro nás extrémně pozitivní sezona,“ prohlásil Lukáš Merkl.

Partyzan Příbram – PAMAKO Pardubice 4:4 (1:3)

Branky a nahrávky: 29. Malý, 35. Sandr (Bálek), 45. Drašnar (P. Junek), 55. Sirotek (Melichar) – 3. Kirchner (Mužík), 24. Šibal (M. Ráliš), 25. L. Merkl (Kubát), 52. L. Merkl (Kubát). Rozhodčí: Havel – Novotný. ŽK: Melichar – M. Ráliš, Šibal, Kubát. ČK: 60.+1. Šibal.

Partyzan Příbram: Martin Melichar (Ondřej Beran) – Matěj Bálek, Vojtěch Ptáček, Filip Šrajn, Jiří Junek (C), Petr Sirotek, Patrik Junek, Daniel Hájek, David Sandr, David Malý, Ondřej Drašnar.

PAMAKO Pardubice: Daniel Bartaloš (Filip Vamberský) – Ladislav Mužík, Michal Jiráský, Dominik Šibal, Ondřej Merkl, Lukáš Merkl (C), Martin Ráliš, Jakub Slavík, Tomáš Kirchner, Jaroslav Kubát, Vítězslav Hrubý.