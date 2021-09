Jeho svěřenci se dočkali uznání i ze strany soupeře. „Viděl jsem Příbram na Dukle a musím říct, že hrála velmi dobře. Takže jsme ji nepodcenili, ale oni dobře bránili, spoléhali na rychlé brejky. Vysoký útočník Dedič podržel hodně míčů, nebylo to jednoduché utkání. Jsem rád, že jsme ho zvládli,“ doplnil příbramského kolegu po utkání hlavní plzeňský kouč Michal Bílek.

Viktorii vysvobodila až šťastná teč Šulce, který tečoval střelu Kayamby mimo dosah Šimana. Příbram už se pak na vyrovnání nezmohla a třetí kolo MOL Cupu ase stalo pro ní konečnou. „„Nemáme za co stydět, odehráli jsme kvalitní partii s výborný soupeřem. Jsem na hríče hrdý, jak utkání zvládli, že jsme donutili Plzeň hrát naplno až do konce. Mrzí mě druhý inkasovaný gól, který padl po několika odrazech a ještě o tyč,“ litoval příbramský kouč Jozef Valachovič.

Vyrovnaný stav 1:1 vydržel dlouho. Pokus Chorého skončil na břevnu, v další akci pak přestřelil. Před odchodem do šaten se ozvali i hosté a jejich spasitel v posledních utkáních Dedič. Proti němu se ale vytáhl Hruška.

Třetí kolo se jim stalo konečnou. Fotbalisté Příbrami bojovali na půdě aktuálního lídra FORTUNA:LIGY, i tak ale padli 1:2 a do osmifinále postoupila Plzeň. Ze hřiště ale mohli odcházet svěřenci Jozefa Valachoviče se vztyčenou hlavou a se ctí. Podle kouče se nemají hráči za co stydět.

