Příbram – České Budějovice B 4:2 (3:0)

Hrálo se vesměs na jednu bránu. Domácí si vytvářeli jednu šanci za druhou a svému soupeři nasázeli tři branky. „Hra se dařila přesně, jak chceme, nicméně ten výkon z prvního poločasu si od nás zasloužil víc gólů. To je jediné mínus,“ zhodnotil trenér Příbrami Marek Nikl.

Po přestávce už se přeci jen hra vyrovnala. Příbram nasadila do hry méně zkušené hráče, nebo ty, kteří jsou na testech a bojují ještě o místo v sestavě. „Ve druhém poločase bylo vidět, že nastoupili kluci, kteří ještě nemají zažitou naší hru, takže se chvilku hledali. Všichni ale zápas odmakali, tak jsme spokojení,“ pokračoval dál 46letý kouč.

Proti rezervě Dynama už se ala začal objevovat i osa týmu, která by měla táhnout tým v blížící se druhé nejvyšší soutěži. Ze známých tváří se v zápase objevili brankář Melichar, obránci Fišl a Tregler a v záloze pak trio Hájek, Čermák a Vott. V útoku následně z Bohemians zapůjčený Osmančík. Situace ohledně zkušených opor Pilíka a Wágnera je zatím nejistá. Oba nemají s klubem podepsané nové smlouvy.

My pořád hledáme ještě hráče, takže jsme v nějakém výběru. Víme od kluků, které jsme tady měli, co od nich čekat. Oni vědí, co mají hrát, takže je to o to lehčí,“ komentoval situaci okolo týmu Nikl.