Velká přetahovaná gradovala až do posledních minut, vítěznou trefu si Příbram připsala dvě minuty před koncem, když se prosadil podruhé v utkání František Belej. „Myslím, že takticky jsme to zvládli. Bránili jsme a hlavně jsem hráli na brejky. Přitom jsme hráli v namíchané sestavě, já i Patrik Junek jsme nastoupili se zraněním, byl jsem na práškách, tři jsme skoro nestřídali, ale nešlo to jinak, protože jsme potřebovali nejsilnější sestavu. Podržel nás i gólman, stejně jako v minulém zápase s Kolínem. Domácí se nedostávali do moc velkých šancí a možná do nás zbytečně šli. Zaslouženě jsme vyhráli, od všech našich kluků to byl super výkon,“ liboval si příbramský kapitán Ondřej Drašnar.

Hosty poslal do vedení Belej v šesté minutě, ale dvě minuty před koncem první půle srovnal Miroslav Václavík. Partyzanu vrátil vedení sedm minut po pauze Josef Čížek, v závěru pak vystřelil výhru již zmiňovaný Belej. Minutu poté ještě snížil domácí Ismar Begič, ale vyrovnat už domácí nestihli. „Hosté byli o kousíček šťastnější, spoustu šancí jsme nedali, což byl kámen úrazu. Měli jsme jich fakt dost. Myslím, že kdybychom je v prvním poločase proměnili, průběh zápasu je úplně jiný. Naše defenziva byla celkem dobrá, na druhou stranu musím ocenit kvality gólmana Partyzanu, který zachytal výborný zápas. Chytil pár výborných střel od našich kluků,“ ocenil kapitán Korábu Michal Vávra příbramského brankáře Martina Melichara.

I přes prohru ovšem Koráb drží druhou příčku tabulky západní skupiny tři body za Hanspaulkou Praha. Třetí Most i čtvrtá Příbram však mají shodně šest bodů. „Shodli jsme se, že z prvních třech zápasů chceme minimálně dvě výhry, což se nám podařilo. Z Příbrami jsme měli lehčí respekt, nemá špatný tým. Zatím jsme spokojení, teď máme trochu pikantní souboj s Kolínem, v němž chceme uspět,“ uvedl Vávra.

Po skončení minulé sezony totiž několik hráčů včetně kapitána Petra Hulinského nebo trenéra Jakuba Kotka vyměnilo Koráb za Kolín. Pražané nastoupí na hřišti Vlků v úterý od půl osmé večer. „Museli jsme reagovat na odchody, kterých bylo několik, ne jeden či dva. Myslím, že se s tím pasujeme zatím dobře, vhodně jsme tým doplnili o nějaké kluky. Jsme dobrá parta, všichni výborní fotbalisté, což se potvrdilo na výsledcích. Vstup do sezony se povedl a jsme spokojení. Doufám, že se budeme nadále scházet v plné a výborné sestavě celou sezonu a dojdeme minimálně do semifinále,“ přál si ofenzivní záložník Vávra.

To Příbram v úvodním utkání podlehla Hanspaulce 4:6, ovšem pak zdolala Vlky Kolín 5:2 a naposledy si poradila s Korábem. „Kluci i proti Hanspaulce hráli dobře. Na utkání jsem nebyl, ale přesvědčil jsem se o tom s Kolínem a úplně mě nadchl zápas s Korábem. Dokázali jsme si, že můžeme fakt hrát s každým. I když nás bylo málo, postavili jsme téměř to nejsilnější, co máme, ještě scházel Jiří Junek. Když bude chodit deset lidí, co se scházíme, máme velkou kvalitu a vůbec se nebojím, že bychom nemohli porazit každého. Máme mladé a běhavé kluky, když jim pomůžeme vzadu zkušenostmi, každý soupeř to s námi bude mít těžké,“ upozornil Drašnar.

Třiadvacetiletý fotbalista patří ke stálicím týmu a diriguje hru odzadu. „Vepředu jsou kluci, kterým je osmnáct nebo dvacet, jsou rychlejší. Pomůžu jim tím, že dám balon, na který se můžou rozběhnout. Mluvili jsme s trenéry a je to lepší pro mě i pro ostatní, když máme vzadu jistou obranu a hlavně jdeme trochu do těla, do něho mladí moc nechodí. To je nějaká síla v naší hře a pomůže to celému týmu,“ podotkl Drašnar.

V minulém ročníku Partyzan vypadl opět ve čtvrtfinále s Brnem. Teď chce výš. „Řekli jsme, si, že je pro nás hlavní cíl neskončit čtvrtí, abychom zase nešli na nejsilnějšího soupeře, i když minulý ročník jsme utkání s Brnem prohráli až v posledních dvou minutách. Stoprocentně je cíl každého vyhrát skupinu, to chceme také, ale hlavně skončit nejhůř do třetího místa. Pak už je to válka a nebojím se vůbec ničeho. Každý s námi bude mít problém,“ zopakoval příbramský kapitán.

SC Koráb Praha – Partyzan Příbram 2:3 (1:1)

Branky a nahrávky: 28. Václavík (Macháček), 59. Begič (Osmančík) – 6. Belej, 37. Čížek, 58. Belej (Čížek). Rozhodčí: P. Kubečka – Řeháček. ŽK: 2:2

SC Koráb Praha: Stehno – Václavík, Vávra, Slánský, Novák, Jahoda, Macháček, Begič, Osmančík, Jurčík.

Partyzan Příbram: Melichar – Čížek, Vokurka, Junek, Belej, Holakovský, Bálek, Drašnar, Kos.