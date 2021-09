Rozhodující chvíle přišla ve 35. minutě, kdy se prosadil nováček v pražském dresu Tomáš Rossman, který od nové sezony vyměnil Koráb Praha za Staropramen. „Odešel jsem, protože jsem potřeboval změnu. Vencu Sochera (trenér Staropramenu – pozn. red.) znám, umožnil mi přestup, takže jsem měl novou motivaci. Dal jsem gól a na druhý nahrál, tak jsem mu to snad vrátil,“ radoval se hráč zápasu.

Do první branky i po ní přitom hosté drželi s domácím favoritem krok. „Praha měla štěstí v zakončení. Nepohlídali jsme si uvolnění při prvním gólu, kdy šel hráč od lajny a dostal se do zakončení. Na vedoucí branku už jsme nedokázali odpovědět,“ smutnil příbramský útočník Patrik Junek. Veškerá hostující snaha ztroskotala na dobré defenzivě Staropramenu v čele s gólmanem Tomášem Bezstarostim. „Ke konci jsme zkoušeli hru bez brankáře, ale nedokázali jsme udržet balon nahoře, už jsme se do nich nedostali,“ popsal Junek.

Definitivní pojistku přidal minutu před koncem David Baran. „Příbram uměla překvapit, ale myslím, že celý zápas byl spíš v naší režii až na pětiminutovku ve druhé půli po naší brance, kdy jsme se asi trochu báli, že hosté mohou vyrovnat. Plašili jsme, místo abychom podrželi balon, dvakrát třikrát si ho otočili kolem dokola, nechali jsme se unést. Druhý gól nás uklidnil,“ podotkl pražský útočník.

Přestup pro něj znamená i novou motivaci. „Samozřejmě myslím na nejvyšší mety, což znamená výhru v Superlize malého fotbalu. To má v hlavě snad každý a hlavně kvůli tomu jsem do Staropramenu přešel,“ přiznal Rossman.

Příbram má naopak po dvou duelech nečekaně v tabulce nula bodů. V prvním kole doma podlehla Korábu Praha 3:4. „Chtěli jsme uhrát hlavně první zápas, věřili jsme si. Zapojili jsme nové mladé hráče do sestavy. Hrozně jsme se zlepšili, ale ve druhém utkání někteří nemohli a nastoupili jsme s ořezanějším týmem. Myslím, že příští duel zase budeme všichni připravení na Most,“ uzavřel Junek.

Staropramen Praha – Příbram 2:0 (0:0)

Branky: 35. Rossman, 59. Baran. Rozhodčí: Kubečka – Pelikán. ŽK: 0:3.

Staropramen Praha: Bezstarosti – Mařík, Průša, Rossman, Socher, Verner, Baran, Novotný, Mařík, Kubek.

Příbram: Beran – Sandr, Štochl, Hájek, Malý, Junek, Mezera, Drašnar, Ptáček.

Autor: Jaroslav Kára