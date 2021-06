Oba týmy z pěti utkání tři vyhrály, jednou remizovaly a jeden prohrály. „Podle mého názoru to byl z naší strany hodně vydařený turnaj. Dělali jsme, co jsme trénovali. Škoda jediného zápasu s Plzní, který nám nevyšel,“ řekl příbramský kapitán Daniel Hájek.

Domácí totiž zahájili turnaj porážkou 1:3 s Plzní. „Byl to první duel, takže jsme byli všichni vyjukaní, ale potom jsme se sehráli jako tým a bylo to super. Říkali jsme si po prohře, že už musíme všechno vyhrát, abychom postoupil do Final Four,“ doplnil univerzál Hájek.

Staropramen Praha si jedinou prohru připsal právě s Příbramí, které podlehl 1:2. „První dva zápasy jsme odehráli v kuse, což pro mě osobně bylo dobré, protože jsem se dostal do tempa, zahřál se, nebyl jsem ztuhlý. Bohužel jsme pak měli hodinovou pauzu před utkáním s Příbramí, což trochu rozhodlo. Sice jsme prohráli, ale podařilo se nám postoupit díky remíze s Mostem, přestože jsme prohrávali 1:3, vyrovnali jsme na 3:3. Poslední důležité utkání jsme zvládli a postoupili,“ radoval se pražský forvard Jindřich Novotný.

Se sedmi brankami se stal nejlepším střelcem příbramského klání, čtyři zásahy přidali jeho spoluhráč Adam Jákl a kolínský Štěpán Urban. „Pro mě to byl určitě povedený turnaj, sice se mi taky chvílemi nedařilo, ale postoupili jsme a jsem rád, že mi tam padaly důležité góly, pomohl jsem Praze a odvděčil jsem se za poskytnutou příležitost,“ doplnil Novotný.

„Nehrál jsem na individuální výkony, i když jsme si s Adisem dělali srandu před posledním utkáním s Kolínem, že máme stejně gólů a nebudeme si přihrávat. Přitom jsem věděl, že je to jedno, i kdybychom šli spolu do útoku, přihraju mu, pokud by to měl do prázdní brány,“ připomněl přetahovanou se spoluhráčem Jáklem. Při výhře 4:2 s Kolínem dal Novotný dva góly, jeho parťák vyšel naprázdno.

Turnaj bedlivě sledovali tvůrci národního týmu do třiadvaceti let, který v srpnu čeká mistrovství světa v ukrajinském Kyjevě. „Věděl jsem o tom, ale počítal jsem spíš s tím, že hlavní výběr bude v Superfinále, na které se asi nejvíc zaměří pozornost. Měl jsem trochu v hlavě, že se jdu taky ukázat, chtěl jsem předvést, že umím dávat góly a v týmu jsem právem, ne náhodou. Menší fotbal nebo futsal mi sedí trochu víc než velký, jsem takový podsaditější typ, mám široké tělo, takže mi vyhovuje, když si může podržet hráče na zádech, a tým si se mnou pomůže, když hraju hrušku. Sedí mi, když mi gólman hodí balon do nohy a dokážu ho podržet před obráncem, než abych chodil do hlavičkových soubojů a vysokých balonů po výkopech jako ve velkém,“ sdělil devatenáctiletý pražský útočník.

Reprezentační trenéry zaujal také Hájek, který už okusil dospělou Superligu malého fotbalu. „Nemám reprezentaci v hlavě. Víc se mi bude líbit, když vyhrajeme jako tým Final Four, než když se dostanu někam na mistrovství, to bude jen třešnička navíc,“ uvedl dvaadvacetiletý příbramský univerzál.

Superfinále hostí 26. června Boskovice. „Stoprocentně pojedeme do Boskovic uspět. Obávat se nemusíme nikoho, budeme ještě trénovat a zlepšíme pár věcí, takže budeme o něco lepší. Musíme máknout na obraně power play, měli jsme štěstí, že jsem z ní nedostali gól, taky potřebujeme natrénovat standardní situace jako rohy a přímé kopy,“ všiml si Hájek.

Do Superfinále má na čem pracovat také výběr Staropramenu Praha. „Hráli jsme před turnajem jen jeden zápas. Někteří kluci se znají, naše základní čtyřka spolu dlouho hraje v Hans-paulce, ale dostal jsem se k nim poprvé v pondělí a teď podruhé, takže na nich bylo trochu znát, že jsou opatrnější v přihrávkách. Je to nemastné neslané, když spolu nehrajeme, netrénujeme a neznáme styl, jak kdo chce hrát. Ale poslední zápas s Kolínem už na mě byli zvyklejší, sehráli jsme se a pomáhali si se mnou,“ popsal Novotný.

Do Boskovic zamíří pražský výběr také s nejvyššími ambicemi. „Samozřejmě zabojujeme o první místo, nechtěli jsme ani teď brát remízy či prohry, chceme vyhrát zápas s každým soupeřem. Týmové nasazení bylo správné, nikdo se na nic nevykašlal a všichni šli s odhodláním pomoct týmu,“ těšilo pražského útočníka.