Ani jeden z loňských finalistů, ale pražská Hanspaulka půjde do čtvrtfinále play-off Superligy malého fotbalu z prvního místa západní skupiny. V bitvě o vedoucí příčku porazila v devátém kole Partyzan Příbram po velké divočině 7:6 a nikdo už ji nemůže předstihnout.

Partyzan Příbram přetlačil Hanspaulku na podzim. Odveta ale vyzněla pro pražského soupeře. | Foto: Petr Hrnčíř

Hanspulka vede o tři body před Příbramí, na rozdíl od svého posledního soupeře mají ovšem Pražané ještě jedno utkání k dobru. „V týmu jsme si řekli, že hlavně chceme skončit první, nebo druzí. To je důležité, abychom rozhodující zápas play-off, tedy ten druhý, hráli doma. Skončíme první, tím jsme se přesvědčili o tom, jaká síla v týmu je. Máme nejvyšší ambice, chceme vyhrát titul,“ prohlásil útočník Hanspaulky Daniel Žížala.

Partyzan přišel o první příčku, kterou držel po podzimu. V součtu s posledním podzimním utkání, kdy podlehl 3:5 v Mostě, prohrála Příbram třetí superligový duel v řadě. Jaro začala porážkou 1:5 na domácím hřišti od Predátorů, teď padla s druhým pražským celkem. „Máme pořád stejnou partu, se kterou jsme loni hráli ve finále, ale možná mi přijde, že jsme po podzimu byli až moc sebevědomí, že to půjde samo. Opustili jsme takovou naši bojovnost. Liga je hrozně vyrovnaná a vždycky jsme dominovali v bojovnosti, ta mi tam teď chyběla. Když jsme se chytli za nos, druhou půli s Hanspaulkou jsme ukázali, že i proti těmto týmům hrát umíme a můžeme je porazit. Jen tak musíme odehrát celý zápas,“ podotkl příbramský záložník Petr Sirotek.

Hanspaulka si proti Partyzanu vytvořila rozhodující náskok už v prvním poločase, který ovládla o tři branky 5:2. Přestože Příbram po přestávce zabrala, stihla už jen snížit na rozdíl jediné trefy. „První poločas se nám nepovedl, pokračovali jsme ve výkonu, který jsme předvedli proti Predátorům. To druhý poločas byl úplně o něčem jiném. Mohli jsme i vyrovnat, dal jsem tyčku dvě minuty před koncem. Nějaké šance jsme ještě měli, ale musíme tak hrát celý zápas, nejen poločas. Kdybychom remizovali a třeba ještě něco uhráli na penalty, bylo by to pro nás pocitově lepší, spíš se však musíme odpíchnout od výkonu ve druhé půli,“ nabádal Sirotek.

Vítěznou trefu zaznamenal Žížala ve 37. minutě, prosadil se také o pět minut dřív. „Góly potěší, ale byl jsem na sebe přísný po zápase. Měli jsem ještě tři, čtyři tutovky, které jsem neproměnil. Utkání jsem mohl rozhodnout mnohem dřív,“ uznal Žížala.

Příbram po třech brankách v řadě snížila sedm minut před koncem na 6:7, ovšem Hanspaulka už nejtěsnější náskok udržela. „Do utkání jsme dobře vlétli, vytvořili jsme si zasloužený náskok, ale pak jsme polevili a pustili jsme soupeře do hry. Neproměňovali jsme šance, naopak soupeř ano a bylo to vyrovnané utkání až do poslední vteřiny,“ popsal pražský forvard.

Na podzim se zúčastnil světového šampionátu ve Spojených arabských emirátech, v červnu by se rád dostal na Euro do Bosny a Hercegoviny. „Je to lákavá vidina. Už jsem zažil velký turnaj ve Ras Al Khaimah a kdybych ho mohl okusit znovu, beru to všemi deseti. Budu makat a doufám, že se do Sarajeva dostanu,“ přál si Žížala.

Před necelými dvěma týdny si za českou reprezentaci zahrál po jeho boku v přípravném dvojutkání s Francií také příbramský Sirotek. „Chci poděkovat za nominaci, byla to super zkušenost. Reprezentace je trochu o něčem jiném, protože se s klukama neznáte. Každý tým Superligy hraje jinak, přijdete do repre a tam se hraje zase trochu jinak. Byl jsem tam poprvé, povedlo se mi vstřelit gól a na jeden nahrát, za to jsem určitě rád,“ sdělil Sirotek.

Jak vidí svou šanci na účast v Sarajevu? „Jestli jsem se přiblížil Euru, nebo ne, nechám na trenérech. Hrál jsem svědomitě, snažil jsem se na hřišti nechat všechno, ale Superliga je strašně vyrovnaná a v reprezentaci může být klidně padesát hráčů. Dostat se nejužšího výběru bude těžké, beru to tak. Hraju Superligu teprve druhý rok, nijak bych se neurazil ani nenaštval, kdyby se mi nominace vyhnula. Je to o zkušenostech, jede se dál,“ prohlásil příbramský hráč.

Hanspaulka Praha – Partyzan Příbram 7:6 (5:2)

Branky a nahrávky: 2. Žežulka (Jelínek), 9. Žežulka (Verner), 19. Verner (Žežulka), 20. Verner (Hudec), 27. Jákl (Ladra), 32. Žížala (Ladra), 37. Žížala (Jelínek) – 7. Šrajn (Drašnar), 30. Ptáček, 31. J. Junek (P. Junek), 42. Ptáček (J. Junek), 47. Sirotek (Ptáček), 53. Sirotek (Sandr). Rozhodčí: Havel – Řeháček. ČK: 60.+1. Žežulka (Hanspaulka).

Hanspaulka Praha: Milan Bébr – Daniel Žížala, Tomáš Jelínek, Ondřej Žežulka, Tomáš Plánička, David Baran, Miroslav Verner, Adam Jákl, Pavel Ladra, Daniel Hudec.

Partyzan Příbram: Jan Bohuslav – Jiří Vlk, Filip Šrajn, Jiří Junek, Petr Sirotek, Patrik Junek, Vojtěch Ptáček, David Sandr, Ondřej Drašnar.