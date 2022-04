Nutno ovšem podotknout, že se Severočeši opět nadřeli a museli vývoj otáčet. „Bereme tři body po klasicky bláznivém průběhu. Samozřejmě bychom jako vedení radši klidnou výhru, ale klukům to tak asi vyhovuje. Ani nemá smysl jim něco říkat. Prostě věří své taktice a vlastně je ani moc nezajímá, co a jak hraje soupeř,“ líčil s úsměvem vedoucí mosteckého výběru Aleš Janeček.

Ve 24. minutě vedli hosté o dva góly, když se dvakrát prosadil Jiří Junek. Most stihl do přestávky snížil, trefil se brankář a kapitán Ondřej Bíro. „Domácí hráli pořád přes Bíra a v šesti nás vždycky zmáčkli. Škoda že jsme neudrželi vedení 2:0 do půle, šlo o tečovaný gól, který jsme si dali de facto sami,“ litoval Junek.

Z drtivého tlaku pak vytěžili domácí vyrovnání ve 49. minutě zásluhou Jaroslava Holmana. Už za dvě minuty ovšem zkompletoval hattrick Junek a vrátil hostům vedení. „Góly jsou dobré, ale kdybychom bodovali, bylo to příjemnější. Mohl jsem dát pět branek a vyhráli jsme, šance jsem na to měl,“ kál se příbramský záložník.

Holman zase srovnal, to běžela 51. minuta. A v závěrečné minutě se odhodlal k parádní sólové akci český reprezentant Daniel Kasal, jenž vystřelil domácímu výběru těsné vítězství. „Každopádně Příbram se u nás prezentovala velmi dobrým běhavým výkonem a zejména Jiří Junek nás hodně trápil. Jsem rád, že jsme to nakonec my, kdo zvítězil a můžeme se tak v klidu koncentrovat na poslední dva zápasy základní části proti zástupcům obou pražských soutěží,“ oddechl si Janeček.

Most v tabulce západní skupiny poskočil na druhé místo o skóre před pražský Koráb. Partyzan Příbram na čtvrté pozici, která zaručuje postup do play-off, drží šestibodový náskok před pátou Plzní. Ta má ještě k dobru utkání s Kolínem. „Když v úterý bodujeme s Plzní, tak jsme v play-off, základ je něco uhrát. Moc týmů nehraje v šesti jako Most, Plzeň to tak umět nebude, takže by utkání mohlo být jednodušší,“ doufal Junek.

Most – Partyzan Příbram 4:3 (1:2)

Branky a nahrávky: 29. Bíro (Holman), 49. Holman (Salák), 52. Holman (Exner), 60. Kasal – 16. Junek (Čížek), 24. Junek (Drašnar), 51. Junek. Rozhodčí: Kohout. ŽK: Drašnar, Malý (oba Příbram).

Most: Bíro – Benda, Exner, Formánek, Harzer, Holman, Kasal, Salák, Šlégr.

Příbram: Beran – Čížek, Drašnar, Dvořák, Junek, Malý, Sandr, Vokurka.