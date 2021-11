Příbramské vyrovnání nahecovalo Staropramen. Pražané jsou v čele

Staropramen teď vede tabulku o dva body před pražským rivalem Korábem. Do konce podzimní části oběma týmům zbývá ještě jeden duel. „Určitě jsme rádi, že jsme první. Kdo by nebyl že?“ usmál se pražský gólman Lukáš Vít. „Ale hlavní je se tam udržet a nahánět další vítězství,“ doplnil.

Pražanům lépe vyšel vstup do utkání. V rozmezí jedné minuty se trefili Podzimek s Maříkem. V 17. minutě bylo ovšem srovnáno, o což se postarali Krůta s Pavlištou. „Začátek prvního poločasu jsme moc nechytli. Nevím, zda to bylo pozdní rozcvičkou, nebo jsme přišli unavení, ale hodně rychle jsme prohrávali. Pak jsme se trochu zvedli, vzbudili a srovnali na 2:2. Bohužel pak nastalo to samé, co na začátku první půle, špatně jsme přebírali hráče, přečíslovali nás a dělali jsme osobní chyby,“ litoval příbramský záložník Pavlišta.

Do přestávky Pražané zase odskočili o dva góly, prosadili se Rossmann a Žížala. „Zápas byl hodně vyrovnaný hlavně ze začátku. Ale když domácí vyrovnali, jenom nás vyhecovali k tomu, abychom dali další góly. Vůbec jsme neřešili, že to bylo 2:2, kluci do toho dali všechno,“ líčil Vít.

Příbram za vyrovnaného stavu místo uklidnění hry nadále útočila, jenže branky dával Staropramen. „Měli jsme přestat jančit, víc se uklidnit. Za stavu 0:2 jsme byli rozlítaní, snažili se vyrovnat co nejrychleji, ale když se nám to povedlo, měli jsme zachovat chladnější hlavu, zvolit volnější strategii a třeba tolik nenalézat. Osobní chyby nás stály pár gólů, což byla škoda, hosté potrestali každou situaci. Ve druhé půli jsme se snažili asi vytvořit nemožné a dostali tři branky,“ litoval příbramský záložník.

Ve druhém poločase dvěma brankami zkompletoval hattrick Podzimek, sedmý pražský zásah přidal Dominik Kostka. „Myslím, že máme trochu líp poskládaný tým. Hlavně jsme do zápasu nastoupili tak, že bereme jenom výhru,“ pronesl gólman Staropramenu.

Vicemistr světa do 23 let z ukrajinského Kyjeva zažívá premiérový podzim v Superlize malého fotbalu a zatím se mu vede. „Užívám si to skvěle, chytat takovému týmu je pro mě velká motivace. Jsou tam skvělí hráči, kteří mají velké zkušenosti s malým fotbalem, takže mám od nich z čeho čerpat,“ podotkl Vít.

Teprve druhé utkání v celostátní soutěži odehrál také Pavlišta, jeho Příbram ovšem ze sedmi duelů vyhrála jen třikrát, čtyřikrát prohrála a v tabulce je čtvrtá. „Minulý týden jsme hrál poprvé na hřišti Korábu. Malý fotbal se s velkým nedá vůbec porovnávat. Je o dost rychlejší, člověk si musí v malém fotbale víc hlídat své pozice, není to tak uvolněné jako ve velkém při rozích nebo standardních situacích. Malý fotbal mě baví, je super, hrál jsem ho už v příbramské soutěži. Superliga je pro mě čerstvá, doufám, že posbírám zkušenosti a zlepším se,“ vyhlížel příbramský hráč.

Příbram – Staropramen Praha 2:7 (2:4)

Branky: 15. Krůta, 17. Pavlišta – 8., 40. a 46. Podzimek, 9. Mařík, 19. Rossmann, 26. Žížala, 54. Kostka. Rozhodčí: P. Kubečka – M. Kubečka. Hráno bez karet. Diváci: 12.

Příbram: Bohuslav (Beran) – Čížek, Malý, Sandr, Mezera, Vlk, Krůta, J. Junek, P. Junek, Pavlišta, Štochl, Berka.

Staropramen Praha: Vít – Rossmann, Podzimek, Baran, Novotný, Mařík, Hakl, Pozníček, Kostka, Žížala.