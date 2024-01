Ačkoliv za podzimní část mu svítí v kolonce odchytaných minut nula, tak by nyní měl dostat pořádnou porci minut mezi třemi tyčemi. Brankář Vítězslav Jaroš vymění slavný Liverpool za rakouský Sturm Graz, se kterým chce bojovat o titul i evropské poháry. Rodák z Příbrami by měl u jižních sousedů vydržet do konce sezony, na Anfield Road s ním ale počítají do budoucna a prodloužili mu smlouvu.

Brankář Liverpoolu Vítězslav Jaroš. | Foto: Profimedia

V roce 2017 zamířil do slavného Liverpoolu, na velkou příležitost ale stále čeká. Vítězslav Jaroš má za sebou několik hostování v Irsku či anglických nižších soutěží, nyní dostane ale zajímavější příležitost a mnohem blíž domovu. Jarní část sezony odchytá za aktuálně druhý tým rakouské nejvyšší soutěže Sturm Graz, který s Reds domluvil na půlroční zapůjčení. Jaroš už se v novém působišti představil a hned odjel z týmem na první soustředění.

„První dojmy super. Všichni jsou tady ochotní, kamarádští, s ničím není problém. Všichni kluci mluví anglicky, takže se nemusím stresovat kvůli němčině,“ uvedl Jaroš první pocity po přesunu z Anglie do Rakouska. V případě 22letého brankáře a jeho dalšího hostování hrál pro českého mládežnického reprezentanta velký zájem Grazu. „Je jedna z věcí, která mě nalákala. Vždy je dobré, že když jde hráč na hostování, tak je o něj zájem. Tím, že ho měli, tak mi ulehčili rozhodování. Jsem rád, že to vyšlo a jsem tady,“ přiznal Jaroš.

Se Sturmem by měl na jaře hrát ve špici, prohánět rakouského hegemona ze Salzburgu a ideálně ho sesadit z mistrovského trůnu. „Budu se moct sžít s týmem a připravit na sezonu. Určitě si myslím, že snaha sesadit Salzburg tam bude. Bylo by pěkné, kdyby se to povedlo. Nechci ale nic předbíhat,“ řekl Jaroš.

Kromě rakouského titulu by Jaroš dovedl Sturm rád i do evropských poháru. S podobnými ambicemi i tlakem už při jednání počítal. „Chodí se líp do týmu, který je úspěšný, než když hraje o sestup. Určitě tam bude tlak i očekávání, což mi vůbec nevadí. Na podzim se jim moc dařilo a doufám, že na to navážeme i na jaře. Snad se porveme o titul i poháry,“ pronesl rodák z Příbrami, který vyrůstal i na trávníku Podlesí.

Čerstvé posile Grazu dodal reference ohledně rakouské ligy i přímo týmu jeho spoluhráč z reprezentace do 21 let Adam Stejskal. „Všechno bylo pozitivní a jenom mě ujistil v tom, co jsem si sám myslel,“ přiznal Jaroš. Toho bude sledovat i Liverpool, se kterým podepsal novou smlouvu a v budoucnu se počítá, že by mohl na Anfield Road dostat větší příležitost. „Všechny konverzace, které byly vedeny s klubem, tak vždy byly pozitivní a je vidět, že do budoucna mě tam chtějí a pořád se mnou mají plány,“ uzavřel Jaroš.

„Víťa Jaroš se stává součástí tradičního a ambiciózního týmu. Jednání byla velmi náročná, což je dáno především skvělou pozicí, kterou si Víťa vybudoval v Liverpoolu. Reds jsou si vědomi jeho kvalit a potenciálu, současné hostování v Rakousku tak jde ruku v ruce s prodloužením kontraktu v Anglii. Jsme velmi rádi, že se celou akci podařilo dotáhnout do konce a pevně věřím, že Víťa naplno prokáže svůj obrovský fotbalový potenciál,“ dodal Jarošův zástupce Viktor Kolář z agentury Sport Invest.