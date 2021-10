Dobrá kondice je důležitá, ačkoliv v závislosti na velikosti hřiště používá vždy jinou. Na menším prostoru jsou klíčovější spíš sprinty, na velké ploše se zase hodí vytrvalost. Fyzický stránka je tak podle Drašnara v pohodě, pokud zápasy nejdou hned po sobě, pak už to s ní vypadá hůře.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.