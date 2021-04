Parta trenéra Trpišovského může vyrovnat historický úspěch, kterého dosáhla před pětadvaceti lety, když během sezony 1995/1996 došla mezi nejlepší čtyřku Poháru UEFA (předchůdce současné Evropské ligy). Stačí „pouze“ dotáhnout ke zdárnému konci dobře rozehraný dvojzápas s favorizovaným Arsenalem, na jehož trávníku Pražané před týden uhráli velmi cennou a nadějnou remízu 1:1.

Bude to bezesporu velký zápas nejen pro červenobílou obec, ale i pro celý český fotbal. Bohužel, všechno je stále ve stínu událostí, které se udály před měsícem na skotském Ibrox Stadium během odvety čtvrtfinále s Rangers FC.

Tím spíše, že ve středu UEFA vynesla rozsudek nad Ondřejem Kúdelou, kterému za (údajné) projevy rasismu směrem ke Glenu Kamarovi zastavila činnost na deset zápasů. To vyvolalo mezi fanoušky vršovického celku vlnu nevole. „Za nějakou domněnku? To je absurdní trest,“ čílí se fanoušek Tomáš Pancíř.

Především v kontextu likvidačního faulu Roofea na brankáře Ondřeje Koláře, za který dostal hráč skotského týmu trest na čtyři zápasy. „Za úmyslný faul, který mu způsobil zranění v obličeji s doživotními následky, to je opravdu směšné,“ má jasno Pancíř. „A to nemluvím o tom, jak Gareth Bale trefil Kúdelu loktem v kvalifikaci o postup ma mistrovství světa ve Walesu. Podle mě to nebyla náhoda,“ pokračuje.

Není sám, kdo nad jednotlivými tresty, k nimž je potřeba připočíst i ten třízápasový pro Kamaru za pozápasové napadení Kúdely v útrobách stadionu, kroutí hlavou. „UEFA tím ukázala, že je výhodnější dát někomu pěstí nebo kopačkou do obličeje,“ tvrdí Filip Branšovský, který ale zároveň nemá pochopení pro Kúdelovo počínání. „Byla hloupost, že v takové fázi utkání a za daného stavu šel Kamarovi vůbec něco říkat.“

POLITIKA DO FOTBALU NEPATŘÍ

Pochopení pro výše trestů fanoušci Slavie nemají. Vysvětlení však ano. Vše má podle mnohých politický podtext. „Politika prý nemá ve fotbale co dělat, ale tady mi to přijde zcela evidentní. Osobně mi přijde zcela komické, jakým způsobem se rozhodlo na základě nepodloženého tvrzení. O nějaké presumpci neviny se nemusíme ani bavit. Tady to bylo automaticky jasné, aniž by předložili jediný pádný důkaz,“ míní Pavel Voráček.

„Za mě je to jednoznačně politické rozhodnutí. Trochu v tom zároveň vidím založení precedensu rasismu. Víc k tomu asi není potřeba dodávat,“ navazuje další příznivec vršovického celku Filip Fišer.

Za politické je mimo jiné považováno už i dřívější vyjádření Vladimíra Šmicera. „Jako klubová legenda raději pomlčel, aby náhodou někdo nenaštval,“ podotýká Tomáš Pancíř, kterého ještě více překvapilo vyjádření předsedy představenstva pražského klubu. „Pan Tvrdík se ještě ve středu omluvil, čímž defakto přiznal vinu a vrazil tím Kúdelovi nůž do zad,“ říká. Nutno podotknout, že Jaroslav Tvrdík ve čtvrtek prohlásil, že omluva, kterou směřoval Glenu Kamarovi, neznamená, že by dále nestál za Ondřejem Kúdelou.

NASTAVME SI ZRCADLO

S jistotou lze říct, že kauza kolem reprezentačního stopera má už teď velmi hluboký dopad na fotbalové dění. Zároveň je to ale velká rána pro boj s rasismem obecně. „Bojovat proti rasismu je potřeba. Všichni víme, že jde o problém, který se vyskytuje i v Čechách. Ale takováhle kampaň, která vznikla proti Kúdelovi, zničí jakýkoli snahy s tím něco dělat, protože lidi si i ty správné snahy spojí s tímto případem,“ předvídá Václav Sklenář.

„Třeba to Kúdela Kamarovi řekl, v tu chvíli zasloužil trest, samozřejmě pouze pokud jsou důkazy. Proto pořád čekám na zdůvodnění rozhodnutí. V každém případě můžeme tento případ využít i jako zrcadlo a dát si pozor abychom, se nechovali k někomu stejně jako teď Skotové k nám,“ dodává poslední z oslovených fanoušků Slavie.

V každém případě večer budou všichni zmínění (a nejen oni) fandit svému oblíbenému klubu, aby vyřadil třetího ostrovního protivníka v řadě a zajistil si tak pokračování své letošní pouti Evropskou ligou.