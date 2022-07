Selekci hráčů už mají za sebou. Trenéři ukázali na ty, se kterými počítají do sezony, jež se nekompromisně blíží. Začíná za dva týdny. Na Příbram tak čeká předposlední test. Stejně jako v zimě se vydává do Německa. „Je tam jeden člověk, který se stará o kluby a shání jim soupeře na přípravné zápasy. Takhle nám v zimě sehnal Norimberk. Teď jsme měli další možnost,“ uvedl kouč Marek Nikl

On sám strávil v Německu téměř jednu dekádu. Za Norimberk nastupoval devět let a na závěr jeho působení s ním triumfoval i v poháru. Za tu dobu si nasbíral hodně kontaktu a teď z toho těží. Na rozdíl od zimy má ale nyní schůdnějšího soupeře. „Stoprocentně! Kdybychom ale hráli s Norimberkem teď, nebo později, tak by utkání vypadalo jinak. Tam jsme byli týden v tréninku a zkoušeli jsme spoustu hráčů a nikdo nevěděl, co má pořádně dělat, což je taky rozdíl,“ zavzpomínal na lednový debakl 0:9. Nyní se očekává jiný výsledek a Příbram by měla vyhrát.

V týdnu přijde řez kádrem. Příbram zúží tým. Jak to bude s béčkem?

Přitom moc nechybělo a Niklovi svěřenci mohli sehrát v Německu klidně i dva přípravné zápasy. K jejich smůle ale byla utkání naplánována termínově blízko u sebe a tak si Příbramští domluvili pouze jeden zápas, který začíná v pátek od 18:30. Generálkou na další ročník FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY pak bude střetnutí s pražskými Bohemians.