Ačkoliv duel výrazně ovlivňoval silný vítr, tak se začalo zhurta. Hosté měli hned zkraje zápasu gólovou příležitost, nicméně Dvořákův pokus dostala domácí obrana na roh. Domácí odpověděli vzápětí z trestného kopu. Junek vyslal ze 22 metrů tvrdý projektil, Dřevojan si s ním však poradil.

Větrné počasí se ukázalo výrazným hybatelem utkání a přidával na nepřesnostech obou týmů. Po jedné zahrozila Dobříš, střela zpoza šestnáctky ale skončila nad brankou. „Hrálo se špatně, jako vždycky. Celou přípravu nás provází silný vítr, nicméně neměl vliv na naší hru,“ podotkl trenér domácího celku Filip Dort. V prvním poločase přeci jen padla jedna branka a dobříšský kouč z ní radost neměl. Sochůrek vystihl zpětnou přihrávku soupeře, udělal kličku obránci a z hranice vápna se trefil přesně k levé tyči.

Dobříši se podařilo vyrovnat až po změně stran. Puchmajer si chtěl obhodit Brotánka, jehož míč zasáhl do ruky a následovala penalta. Sám záložník se k ní následně postavil a prudkou ranou nedal Glogarovi šanci. Remízový stav však vydržel pouze chvilku, protože o pět minut později vyšla Sedlčanům pěkná akce po autovém vhazování a Lípa tečovanou střelou na bližší tyč vrátil hostům vedení. „Připadá mi, že jsme hodně lehkovážní, zbrklí, ztrácíme lehké balóny. Potýkáme se už dlouho, že kupíme lehké chyby, ze kterých dostáváme góly,“ posteskl si domácí kouč.

Domácí mohli znovu. Procházkovu hlavičku ale skvěle zlikvidoval Glogar a následně si šance vytvářeli šance jenom hosté. Jenomže Repetný minul bránu a další jeho pokus už obrana Dobříše zpacifikovala. Do třetice už se stálice Sedlčan rozhodla oslovit Sirotka, jehož pokus skončil na tyči.

Jak Dobříš, tak Sedlčany mají co vylepšovat do začátku jarní části divize, která startuje už za tři týdny. „Musíme hrát poctivý fotbal a být od prvního do jedenáctého hráče před balónem,“ uvědomoval si Dort. Naopak Tatran bude muset zapracovat hlavně na koncovce. Naopak na čem může stavět, je hra do otevřené obrany soupeře.

Dobříš – Sedlčany 1:2 (0:1)

Branky: 59. Puchmajer (p) – 33. Sochůrek, 64. Lípa.

Sestava Sedlčan

Dřevojan L. (46. Glogar) – Lípa P., Hofman (46. Brotánek L.), Krotil (46. Hrabák), Krůta M. (67. Sirotek M.) – Hašek (67. Sochůrek), Dvořák M. (46. Kdolský), Čipera D. (67. Dvořák M.), Novotný, Sirotek M. (46. Hanuš) – Sochůrek (46.Repetný)