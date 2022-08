„Průběh je zatím velmi dobrý. Kempy splňují to, co od toho chceme - vytáhnout z klubů nejlepší hráče, abychom jim ukázali, že se může trénovat v lepší kvalitě,“ pochvaluje si předseda Komise mládeže Miroslav Bodnár, který má celou akci na starosti. „Má to další přidanou hodnotu. Kluci se poznají mezi sebou a až budou výběry, tak už mají určitou partu, která se tady stmeluje,“ přidává trenér David Musil.

Od pondělí do pátku se mládež vždy sejde v tréninkovém centru. Každý den je pak vždy pravidelně rozdělen do tří etap: dopoledne je zaměřeno na herní činnosti jednotlivce (kličky, přihrávky, střelba, 1 na 1), následuje polední pauza po obědě, kdy je na programu protahování či základy zdravovědy a zdravého stravování. Odpoledne přichází na řadu hra na malé branky, nebo ty velké, na které se hraje v soutěžích. „Tam už chceme, aby si děti daly hřiště do hlavy tak, aby věděly, kam se mají postavit, jak se rozběhnout, dojít si pro přihrávku a tak dále,“ vysvětluje Bodnár.

Komise mládeže vytipovala šest gestorů na tři kempy, kteří je mají na starosti, oslovují kluby, znají trenéry a vytipovávají děti. Letos se jednalo o ročníky 2011 - 2014. Celé soustředění pak dá trenérům i obraz a vše funguje i jako příprava hráčů a hráček na na výběry mezi okresy Středočeského kraje. Zájemci si ale mohou sami vybrat, jaký kemp navštíví. Všichni účastníci pak dostanou na památku dres, trenky a míč, který si ponechají.

Podle Bodnára slouší kempy pro hráče z menších klubů rovněž jako zrcadlo, jak na tom doopravdy jsou. Zatímco ve vlastním týmů vyčnívají, tak zde se naopak srovnají s ostatními na stejnou úroveň. „Ti nejlepší z těch klubů si myslí, jak jsou na tom dobře. Tady jsou ale jenom fotbalisté, kteří fakt hrát umí a můžou se naučit jiné herní situace, jež si v klubu dovolit nemůžou,“ dodává Musil.

Podobně smýšleli i účastníci druhého kempu v Příbrami. Například Viktorie Bednářová se během týdne na Spartaku leccos naučila. „Určitě už pár věcí řeším jinak jako například přihrávky nebo střely. Kemp je dobrý. Nejvíc se mi líbil dopolední Survivor, kdy dva týmy bojují proti sobě,“ říká devítiletá hráčka, která se fotbalu věnuje už pět let. K němu se dostala tak, že ráda kopala do míče a ráda bude vzpomínat na kamarády, jež si na turnusu našla. Sama se pak musela vyrovnat s větší tvrdostí od kluků, nicméně ti dokázali vzít mezi sebe a začlenit do kolektivu.

O dva roky starší Štěpán Mertlík se věnuje fotbalu teprve dva a půl roku. K fotbalu ho přivedl strýc, který fandí Slavii a jemu se nejpopulárnější hra na světě zalíbila. Nyní je hráčem Spartaku a tak během turnusu byl na domácí půdě. „„Na kempu se mi líbí, jak je hezky rozdělený. Dopoledne máme program k trénování a odpoledne si zahrajeme fotbal, kde vše můžeme uplatnit,“ těší Mertlíka.

On sám během týdne hodně zlepšil střelbu. „Hraji středního záložníku, který docela dává góly, takže si odnesu asi budu střílet branky. To samé přihrávky z prvního doteku, v těch jsem se taky hodně zlepšil,“ říká mladý talent, jehož idolem je francouzský fotbalista Paul Pogba. „Také jsem si odnesl, že jsem se naučil lépe bránit a od kamarádů jsem se naučil i pár kliček, které bych mohl uplatnit,“ uzavírá Mertlík.

V září bude ještě proběhnou výběrové trénink, na něž se zvou ti, kteří trenéři chtějí vidět následně v okresním výběru, případně ti, jež se nemohli zúčastnit žádného kempu v létě. Letos se bude hrát ve dvou kategoriích. Nejstarší ročník 2011 čeká turnaj v systému 8+1 a podívá se na něj 19 hráčů. Mladší pak budou hrát systémem 5+1 na dvou hřištích zároveň a do závěrečné nominace se dostane 22 nejlepších.