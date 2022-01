Z nuly na sto během chvilky. Takhle by se dal charakterizovat uplynulý rok Pavla Chána. Nicméně, kdyby mu někdo zkraje roku řekl, že se stane předsedou Okresního fotbalového svazu na Příbramsku a členem Výkonného výboru na Středočeském krajském fotbalovém svazu, poslal by ho zřejmě do Bohnic s tím, že se zbláznil.

Ale popořadě. Chán dostal nejprve nabídku od Fevoluce, aby za ní kandidoval. Jeho podmínky se shodovaly s principy hnutí a tak začal komunikovat s kluby na Příbramsku. „Vždy mi šlo o otevřenost fotbalu. I na valných hromadách jsem byl v tomto směru aktivní a burcoval lidi, aby šli kandidovat. Rozhodl jsem se tedy, že dám lidem možnost volby. Buď vyberou dosavadního předsedu nebo mě, řekl Chán pro web středočeského fotbalu. Sám přiznal, že tomu ze začátku moc nevěřil a dával si minimální šance.

Nicméně uspěl a v souboji o post prvního muže na Příbramsku ve fotbale porazil Martina Havla ze Sedlčan. „Přitom s bývalým předsedou jsem měl, a věřím, že stále mám dobré vztahy. Nikdy jsem se nechtěl škatulkovat,“ upřesnil současný předseda. Podle jeho slov se podařilo v roce 2021 naplnit vše, s čím šel do voleb. „Snažíme se. Myslím si, že ano. Něco by ještě mohlo být lepší. Kluby najdou na úřední desce cokoliv. Nic neskrýváme. Slíbili jsme práci s mládeží a podporu rozhodčích. To vše momentálně naplňujeme,“ prohlásil Chán. Nadále zůstává například i startovné zdarma.

O nějak razantní změny se ale nejednalo. „Nechtěli jsme se úplně lišit od práce předchozího výkonného výboru. V předvolební době to hrotila jen některá individua. Většinou bývalí rozhodčí. Řekl bych, že co jsme slíbili, tak postupně plníme. Některé kroky stále realizujeme. Třeba měníme stanovy a v únoru nás čeká valná hromada,“ nastínil Chán.

Vyjma předsednictví na okresu se stále věnuje i mateřskému klubu v Pečicích hrající III. třídu. Z branky šel ale rovnou do útoku. „Přestoupil nám dobrý a mladý gólman z Mladoboleslavska, tak jsem se začal ochomýtat v útoku. Jsem spíše dřevák, který nebyl políben talentem. Fotbal mě ale vždycky bavil,“ pronesl s humorem.

Aby toho nebylo pro rok 2021 málo, tak se Chán stal i členem Výkonného výboru na krajském svazu. „Pro mě to byla, a stále je, novinka. Pořád si myslím, že chod kraje nastavujeme. Hotovo není. Nemyslím to kriticky, ale všichni jsme byli neskutečně hozeni do hluboké vody a sami cítíme, že to ještě není ono,“ přiznal Chán. Všichni do jednoho se krajské úrovni učí věci za pochodu. Tam kde chtěli situaci zlepšit, tak ji naopak zkomplikovali jako například u sdružených týmů mládezže. Podle jeho slov ale jedou všichni nadoraz.

Na kraji má Chán na starost ekonomický úsek a tam je podle všeho situace stabilní. „Řekl bych, že peníze na provoz v tuto chvíli máme a jsme soběstační. Stále se s některými věcmi seznamujeme. Vidíme, kolik peněz získáváme například z pokut. Sestavujeme rozpočet. Nedokážu říct, zda se máme dobře nebo špatně. Dá se v pohodě přežít,“ uklidnil Chán.

Kluby se tak nemusí bát, že by kraj rozhazoval peníze. „Musíme hospodařit s rozvahou, protože je situace stále nejistá. V tuto chvíli ještě kraje ani okresy nevědí, kolik peněz z FAČR dostanou. Musíme makat na tom, abychom získali peníze navíc ze soukromého sektoru, což je v dnešní době těžší,“ uzavřel předseda OFS na Příbramsku a člen VV SKFS.