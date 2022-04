Oba celky nastoupily v kombinovaných sestavách a lépe začali hosté, které poslal po dvou minutých do vedení Janoušek. Hřebeč pak nedala pár šancí, ale do poločasu přece jen skóre otočila. Vyrovnával krásně ex-ligista Jablonský trestňákem přes zeď, pak uklidil Lukič do prázdné přihrávku Hajného. Hned po pauze stejný střelec dokončil pěkný průnik střídajícího Mentbergera a skóre pak završil po rohu Hora.