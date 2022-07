Poprvé jste přišel do Ďolíčku v roli hosta. Jaké to bylo? Docela to tady znám, takže jsem nezabloudil (směje se). Věděl jsem moc dobře, za který tým tafy jsem. Na jednu stranu to bylo pro mě zvláštní, protože jsem se tady objevil poprvé jako host. Nechtěl jsem ale nad tím přemýšlet víc, než by bylo nutné. Pozdravil jsem se se všemi hráči Bohemky a tím to končilo. Na hřišti už jsme soupeři, stejně jako příští týden proti Táborsku. V tomhle ohledu utkání jako každé jiné. Akorát s prvoligovým týmem, který je víc kvalitnější než ty, které nás čekají v sezoně.

S jakou motivací jste šel do zápasu proti Bohemians?

Jestli jsem si z toho něco vzal, tak jedině to pozitivní a stejně tak utkání i skončilo. Obavy jsem neměl.

Podařilo se vám skórovat proti svému mateřskému klubu. Jaká byla branka?

Využil jsem nedorozumění mezi Křapim a Valisem. Naběhl jsem tam a obešel Valiho a pak jsem dával gól do prázdné. Za gól jsem rád. I proto, že to bylo proti Bohemce a musím říct, že oslava nebyla nic osobního. Byl to můj první gól za Příbram, tak jsem měl z toho radost. Jsem rád, že jsme nakonec západ dotáhli alespoň do remízového konce, i když si myslím, že v závěru jsme ho mohli překlopit na naší stranu. Po tom prvním poločase ale musíme remízu brát.

Těžil jste z toho, že oba znáte z tréninků a víte, co dělají?

Ne, ne, ne. Šel bych tam takhle, i kdyby tam byl někdo jiný. Situaci jsem dobře dohrál. Je pravda, že jsem slyšel, že na sebe řvali jeden na druhého a vycítil jsem jejich nejistotu. Rozhodně ale nepramenila z toho, že bych je nějak znal.

Vyslechl jste si něco od domácích za vstřelený gól?

Něco málo jsem slyšel, ale chápu je. Znova opakuji, že se nejednalo o nic osobního, ale rozumím i fanouškům. Ještě jednou bych se chtěl omluvit za oslavu.

Váš gól ale nebyl úplně jednoduchý. Sice jste zakončoval do prázdné brány, ale z úhlu. Jak jste viděl svou střelu?

Po šancích, které jsem měl v přípravě a kdy jsem zazdil i daleko větší tutovky, tak jsem si dával bacha na to, abych se trefil a myslím si, že to vyšlo docela v pohodě.

Cítili jste ve druhé půli, že se zápas láme na vaší stranu a domácí tolik nebojují?

Myslím si hlavně, že to bylo námi. V první půli jsme do zápasu nevstoupili úplně nejlépe. Chtěli jsme presovat, ale běhali jsme od nikam do nikam a Bohemka je kvalitní tým a vykombinovala nás. V tom vedru nás to stálo ještě víc sil. Běhali jsme hrozně dlouho bez balonu. Kolem 35. minuty jsme začali hrát chytřeji. Pak už jsme byli lepší, silnější na míči. Po zásluze jsme dali dvě branky. Ačkoliv musím říct, že za těch prvních 35 minut mohla dát Bohemka určitě víc než dva góly. Za remízu musíme být spokojeni.

Jak jste se sžil s herním systémem Příbrami?

Měli jsme celou přípravu, abych ho nějak do sebe dostal. Myslím se, že funguje a fungovat bude. Trenéři po nás vyžadují poměrně fyzicky běhavý a náročný styl s hodně presováním, což mě obecně sedí. Běhání mi nevadí. Myslím si, že se jedná o mou nejsilnější stránku.

V Příbrami jste na hostování. Co od toho očekáváte?

V první řadě bych chtěl pomoct. Minulý rok jsem byl ve Viktorii Žižkov, kde jsme hráli spodek, což bych teď určitě nechtěl. Mířím teď výš a prát se v horních patrech tabulky, než jsem byl doteď zvyklý. Pak samozřejmě, aby působení zde dalo něco mně a posunul se dál po fotbalové stránce.

Od vás se budou očekávat i góly. Bavil jste se na toto téma i s Tomášem Wágnerem, který bude útočníkem číslo jedna?

Góly se očekávají od každého útočného hráče. Zvlášť, když někdo přijde z ligového týmu na hostování. Jsem si toho vědom. Doufám, že to splním. Nebavili jsme se spolu (s Tomášem Wágnerem), že se ode mě očekávají góly. Věřím, že spolupráce ať už s ním, nebo s kýmkoliv jiným, bude prospěšná.

Bavil jsem se s ním v týdnu a říkal, že bude potřebovat centry ze stran, aby se mohl prosadit. Budete se mu podřizovat, nebo se získat vlastní prostor a hlásit se sám o zakončení?

To vzejde ze specifických situací. Které nastanou na hřišti. Jestli budu mít balon u lajny, tak nebudu mít problém s tím někomu přihrát na gól. Mně to udělá stejnou radost, jako kdybych ho měl vstřelit já sám.