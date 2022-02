Souboj s pražským celkem, proti kterému se postaví hned v prvním jarním kole FORTUNA:NÁRODNÍ ligy, nepřinesl žádnou výraznější šanci. Nicméně ze strany Příbrami se tam přeci jen zlepšení ukázalo. „První poločas měl nějaké kvality, které jsme chtěli ukázat a co od nás požadoval trenér. Drželi jsme víc míč než Žižkov,“ pochvaloval si srbský obránce Stefan Vilotić. Poprvé v přípravě tak svěřenci Tomáše Zápotočného odcházeli do šaten bez inkasované branky.

Chvíli po přestávce ale začali přeci jen padat branky. Nenápadný centr po pravé straně propadl hostující defenzivě a Bouguetouta zaskočil Melichara přízemní střelou na bližší tyč „Když jsem viděl gól, který jsme dostali, tak míč letí dvě hodiny a Denis Halinský na něj pozdě reaguje,“ komentoval ironicky po zápase celou situaci trenér příbramský kouč. „Ve druhé půli jsme prostřídali sestavu a šli jsme do něj v pomalém tempu. Z toho vzešel jejich gól,“ smutnil Vilotić.

Zápotočný byl po domácí prohře s Královým Dvorem hodně naštvaný a postěžoval s, že takhle se hrát nedá. Jeho svěřenci si vzali jeho slova k srdci. V souboji se Žižkovem byli lepším týmem, nicméně dokázali uhrát jenom remízu. „Jsem rád, že jsme neprohráli další přípravné utkání. Něco nám to ukázalo s těžkým soupeřem, se kterým se potkáme hned první kolo na jaře. Spokojenost za výsledek i výkon od hráčů,“ pochvaloval si hlavní trenér Příbrami.

„Když by se podařilo něco dotáhnout, tak mohl zápas skončit i vítězstvím. Teď to však není důležité,“ konstatoval Zápotočný. Příbram tak poprvé v přípravě neprohrála. Soudě podle slov kouče i Vilotiće a přes horší výsledky pokračuje ale příprava dobrým směrem. Vše by mělo vyvrcholit za měsíc, kdy začne jarní část sezony jedním z nejdůležitějších soubojů o záchranu.

Žižkov – Příbram 1:1 (0:0)

Branky: 52. Bouguetouta – 83. Mujdinov. ŽK: 2:2.

Příbram: Melichar (60. Harásek) – Lehovec (46. Vokřínek), Kvída, Halinský, Vilotič (60. Schindler) – Procházka (46. Muydinov), Vávra (46. Antwi), Pilík (46. Petrák), Čermák, Nogha (46. Hájek) – Wágner (46. Novotný).