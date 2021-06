Celku ze Stamford Bridge fandí od roku 2005. „V té době mi bylo třináct let. Chelsea hrála jedno z památných dvojutkání Ligy mistrů s Barcelonou, kterou tehdy vyřadila (po prohře 1:2 venku zvítězila venku doma 4:2 pozn. red.). Od těchto dvou utkání jsem se začal o tento londýnský klub podrobněji zajímat a studovat jeho historii,“ prozrazuje.

„Kromě toho jsem začal sbírat dresy. Myslím si, že mám největší sbírku v České republice a možná i z okolních států. Kupuji si vždy domácí, venkovní a třetí variantu dresu. Mám doma dres i z roku 1955 nebo 1970 a sbírku stále doplňuji.“

Cenné informace ze zákulisí klubu získal i současného příbramského fotbalisty Milana Lalkoviče, který byl v letech 2010 - 2014 součástí kádru „Blues“. „Pamatuji si, když byl několikrát pod tehdejším trenérem Carlem Ancelottim na lavičce náhradníků v prvním mužstvu. Když letos přišel Příbrami a seznámili jsme se, vyptával jsem se ho na všechno možné, co mě zajímalo. Už mi tak stihl vyprávět o Terrym, Lampardovi či Drogbovi,“ vypráví Tomáš Větrovský.

Chelsea bere i jako vzor pro svou práci marketingového manažera 1. FK Příbram. „Je pravda, že sleduji všechny novinky a již několikrát jsem si inspiraci vzal. Musím říct, že Chelsea má perfektní prezentace nových dresů. Na druhou stranu možnosti takto velkých klubů se nedají srovnat s těmi, které máme ve FORTUNA:LIZE. Jenom na facebookových stránkách má Chelsea skoro padesát miliónů sledujících, to je neskutečné množství. Vše to pak jde ruku v ruce s využitím takového množství osob do různých projektů,“ vysvětluje.

Během šestnácti let mu unikl pouze malý zlomek všech jejích utkání. „Především večerní utkání Ligy mistrů, to je vždy svátek fotbalu,“ tvrdí. Zápasy nesledoval jen v televizi, ale několik jich viděl i na vlastní oči. „Hlavně, když Chelsea hrála v relativně blízkém okolí,“ podotýká. V roce 2019 pak navštívil zápas přímo na Stamford Bridge. „Byl to jeden z mých snů. Měl jsem vstupenky do první řady ve fanouškovském kotli. Nikdy nezapomenu, jak mě angličtí příznivci, jakožto cizince, přivítali a vzali mezi sebe,“ vzpomíná.

V milionářské soutěži zpočátku vstřebával pocity zklamání. Například po penaltovém rozstřelu ve finále Ligy mistrů 2008 s Manchesterem United, případně vyřazení v semifinále stejné soutěže o rok později, kdy po diskutabilním průběhu odvety v Londýně a gólu Iniesty z nastaveného času postoupila Barcelona. Všechno si ale vynahradil v roce 2012, kdy jeho milovaný klub zdolal v mnichovském finále na penalty domácí Bayernem Mnichov. „Hráči v modrých dresech rozhodně nebyli lepším týmem, nicméně zřejmě za všechny smolné okamžiky z předchozích let se tentokrát usmálo štěstí na Chelsea,“ usmívá se.

Po devíti letech jsou „Blues“ ve finále znovu. Tentokrát se postaví Manchesteru City, který je ale i podle Tomáše Větrovského papírovým favoritem. „Především díky letošním výkonům v Premier League. Nicméně Chelsea ho v posledních zápasech dokázala dvakrát porazit, navíc finále je jen na jeden zápas,“ upozorňuje.

„Chelsea je pro mě v aktuální situaci mužstvo, které má svou herní tvář a partu v kabině, která táhne za jeden provaz. Věřím, že nakonec to bude ona, kdo vyhraje podruhé v historii Ligu mistrů,“ dodává Tomáš Větrovský.

Bude se opakovat Mnichov 2012?