Vlastimil Ševr – bývalý hráč 1. FK Příbram: „Utkání ukázalo dlouhodobou sílu našeho týmu, která dle mého vychází z důvěry trenéra Šilhavého ve stejné hráče, kteří se postupně stále více sehrávají. Reprezentace zároveň těží i z formy současných a bývalých hráčů pražské Slavie. Průběh zápasu i konečný výsledek potvrdil, že patříme mezi světovou špičku a věřím, že to v červnu potvrdíme i úspěchem na mistrovství Evropy.“

Václav Bláha – hráč dorostu Sparty Praha, dříve Příbrami: „Byl to zápas plný šancí a výsledek, kterého naše reprezentace dosáhla, je super. Doufám, že to takhle půjde dál! Je vidět, že zase začínáme mít tým, který je konkurence schopný i proti těm nejlepším reprezentacím. Hodně se mi líbilo, jak kluci přecházeli do útoku. A také, jak si dobře poradili s Lukakem, tedy až na ten jeden případ… Nutno ale podotknou, že zrovna tohle udělal opravdu výborně.“

Lukáš Kordule – záložník Sokolu Rosovice: „Na první pohled je jednobranková remíza skvělý výsledek, neboť Belgie je pro běžného diváka soupeř, který je momentálně nejlepší na světě (podle rankingu FIFA), za mě pak patří mezi tři nejlepší týmy světa. Já se ale na výsledek dívám ještě z jednoho úhlu pohledu. Pořád si stojím za tím, že pro tak velké hráče, jací v belgické reprezentaci jsou, je to, že nastupují na stadionu, kde nejsou diváci, demotivační. Jejich výkon kvůli tomu není stoprocentní. Přestože šlo o zápas kvalifikace na mistrovství světa, přišlo mi, že hráli na padesát procent svých možností. A to kvůli tomu, že se nedokáží tak vyhecovat a pozvednout svůj výkon na maximum, jako by tam byl plný stadion. Tohle v současné době platí celosvětově. Hráči jako Romelu Lukaku a další prostě potřebují diváky, jinak pro ně zápas, ač to tak nemusí vypadat, nemá takovou váhu. Když trochu odbočím, tak krásným příkladem je podle mého názoru Liverpool, kde má Jürgen Klopp zjevně problém motivovat jeho největší hvězdy, právě proto, že se hraje bez diváků. Proto i tuhle remízu naší reprezentace beru s nadhledem.“

Jakub Klucký – člen týmu TJ Stará Huť: „Za mě super výkon. Po utkání v minulé kvalifikaci o mistrovství Evropy proti Anglii jsme opět ukázali, že dokážeme hrát vyrovnané zápasy s nejlepšími týmy v Evropě. Zdá se, že si konečně začíná sedat sestava, což je hned znát. Jen si úplně nejsem jistý, jestli se měl v sestavě objevit Ondřej Čelůstka, který podle mého názoru nemá ideální formu. Raději bych na jeho místě viděl mladého Davida Zimu, který má aktuálně mnohem lepší formu, navíc hraje v jeho prospěch i fakt, že je ze Slavie sehraný s Ondřejem Kúdelou, potažmo i s Janem Bořilem a dá se říct, že i s Vladimírem Coufalem. V každém případě, remíza byla zcela zasloužená. A jen škoda, že se nám v závěru nepodařilo proměnit některou ze šancí.“