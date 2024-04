Proti Luhům jste vstřelil 23. gól v sezoně. Coby nováček útočíte na krále střelců. Co na to říkáte? Nebudu lhát, i pro mě se jedná o jisté překvapení. Když jsme postupovali do okresního přeboru, tak jsme do něj šli s pokorou. Nejenom můj výkon, ale ten týmový, že jsme na druhém místě, je pro všechny milé překvapení. Že mi to tam padá, je super. Hraju na hrotu a na hřišti jsem od toho, abych tam ty góly dával. Spoluhráči mi to často krásně připraví, že je pak radost zakončit.

V minulých letech se v popředí střelců objevovali David Bohuněk, Petr Petřík či Jaroslav Lomoz. Letos ale zatím kralujete vy.

Uvidíme. Ještě není konec. Může se stát cokoliv, zápasů je ještě hodně. Budu samozřejmě rád, když mi budou góly padat. Hlavně ale, že budeme dělat body. Chceme zůstat nahoře a rvát se ideálně o top trojku. Mančaft na to má. I když jsme postoupili, tak nemusíme hrát druhé housle, ale dokázat, že umíme hrát i s těmi nejlepšími v téhle soutěži.

Čekali jste před sezonou, že budete druzí hned za Bohutínem, který si hraje vlastní soutěž?

Určitě ne. Jsme šli do okresu s nějakým sebevědomím, nikoliv odevzdaně a hrát o sestup. Byli jsme pokorní. Okresní přebor je vyrovnanější než třetí třída. Zápasy jsou vyrovnané, spoustu jich otáčíme, takže je to o nějaké bojovnosti. Kolikrát hraje i štěstí. Pro nás ale super. Začali jsme se i víc scházet. Fotbal všechny baví víc, než když se člověk plácá někde vzadu. Jsme rádi, že nahoře jsme a chceme tam ideálně zůstat i po posledním kole.

Daří se vám jak individuálně, tak týmově. Kde hledat největší důvody?

Nějak jsme si sedli. Je to shoda několika věcí. Sešli se hráči, kteří minimálně na okres mají. Nějak jsme se dali dohromady poslední dva roky, co jsme hráli nahoře ve III. třídě. Teď přišli noví hráči. Není to jenom o jednotlivcích, ale celkový přístup všech. Chceme vyhrávat a dávat góly. Že je střílím já nebo někdo jiný, je druhořadý. Nebudu lhát, jsem útočník a chci jich dát co nejvíc. Že jich mám tolik, je super.

Nyní už jste na 23 gólech. Máte nyní vytyčenou metu, které byste chtěl dotáhnout?

Nevím. Osobní cíl byl dvacet, ale před sezonou. Ve III. třídě jsem podobný počet gólů dal. Věděl jsem, že nyní to bude těžší, ale kdyby na konci bylo takové číslo, tak budu spokojený, i když je to druhořadý. Pro mě je důležitější týmový výsledek. Teď už jedu nadplán. Nic se ale nemění na tom, že chci pokračovat dál, abychom šlapali jako tým a ještě nějaký gól přidal.

Poslední utkání jste ale nedohrál kvůli zranění. Co vás trápí?

Už od zimní přípravy laboruji s třísly. Kvůli nim jsem vynechal hned první kolo poháru, abych je pošetřil. Zřejmě se jedná o záležitost, kterou jsem přechodil a nedoléčil. V zimě jsme trénovali na umělé trávě a v hale, což se asi na tom podepsalo. Teď je situace taková, že se každý zápas peru s tím, co mi zranění dovolí. Jsou tam nějaké věci jako prášky proti bolesti, což nejsem rád a snažím se v týdnu tomu trošku dávat odpočinek. Za první tři zápasy na jaře nejsem úplně spokojen a vím, že moje výkony mohou být lepší. Jsem ale limitován tímhle. Kolikrát přemýšlím, zda mám běžet či nikoliv, protože cítím, že nejsem stoprocentní.

A co A-tým v I. A třídě. Neláká vás, když máte takovou produktivitu?

Když bude potřeba, tak A-tým je určitě zajímavý. Kvalitativně je ale někde jinde. Je to otázka výpomoci. Hráči z áčka chodí, když potřebujeme, stejně tak my, když potřebují oni. Klub v tomhle funguje skvěle, což říkají i hráči, kteří jsou v něm déle. Určitě nejlépe za poslední dobu. Rozhodně pomohlo, že jsme postoupili do okresního přeboru a výkonnostně jsme si blíž.

I přes vaší formu si nekladete otázku, proč jste ještě nedostal pozvánku?

Je to o domluvě. Tím, že ani nejsem stoprocentní, tak vím, že jsem platnější v béčku a okresním přeboru, než kdybych jel na dvacet minut s áčkem. Pro všechny je zatím prospěšnější, abych byl v rezervním týmu, kde můžu udělat víc než v A-týmu, kde je to ještě o nějaké cestě a trénincích.