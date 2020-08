Ve fotbalovém Spartaku Příbram došlo během koronavirové pauzy k několika změnám. Řadu z nich objasnil prezident klubu Vladimír Králíček, který se vrátil i k předčasnému ukončení minulé sezony. „Vnímám to jako velmi netradiční. V historii se nestalo, že by se soutěže nedohrály. Situace byla přehnaně restriktivní, což bylo podle mého názoru zbytečné. Snad se už něco podobného nebude opakovat,“ konstatoval.

Ing. Vladimír Králíček. | Foto: archiv

Během letní přestávky jste se rozhodli pro změnu na postu trenéra A-mužstva. Co vás k tomu vedlo?

V létě 2019 projevil zájem trénovat Lukáš Růžička. Odborně zdatný trenér. Líbily se mi jeho názory, jeho filozofie. Jenže po pár kolech se ukázala celá řada neshod. Přišla zima, zrušené jaro a Lukáš Růžička se rozhodl skončit. Ani se nepřišel rozloučit… Následně jsme měli jednání, co dál. Prioritou bylo přesvědčit Zdeňka Míku, který působil u mládeže, kde měl k sobě Martina Drašnara a Petra Prýmka. To se podařilo.