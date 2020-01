Tenhle příběh by mohli tatínkové vyprávět svým synům, pokud z nich chtějí mít fotbalisty. Alex Král, ještě nedávno nesmělý klučina, během chvíle vyletěl mezi hvězdy.

Alex Král v dresu Slavie Praha | Foto: Deník/ Martin Divíšek

Je to rok, co se kudrnatý mladík objevil ve Slavii (už podruhé). Stačilo pár měsíců, v nichž nadchnul fanoušky i experty, a už se zase stěhoval. Na sklonku léta odešel do Ruska. A… je spokojený.