Po svém čtvrtečním výkonu logicky vyvolal ještě větší zájem o svou osobu v předních evropských soutěžích. Je ale jasné, že kdo ho bude chtít Abdallaha Simu získat do svých řad bude muset pořádně hluboko sáhnout do kapsy. Není tajemstvím, že šéf Slavie Jaroslav Tvrdík je odhodlán požadovat hodně přes jednu miliardu korun – ostatně i britská média už píší o sumě kolem 50 milionů liber, tedy 1,5 miliardy korun.

Ještě před pár měsíci ho přitom nikdo prakticky neznal. Vůbec poprvé na sebe výrazněji upozornil v září loňského roku právě v Benešově, kde v rámci utkání ČFL skupiny A nastoupil za rezervní tým Slavie Praha a dvěma góly tehdy pomohl k jejímu vítězství 5:2. „Už si přesně nevybavuji, jaké góly nám dal. Každopádně už bylo vidět, že v něm dřímá obrovský potenciál, že to může dotáhnout hodně daleko,“ prozrazuje Laštovka.

Nedlouho poté se Sima přesunul do A-týmu a začal naplno udivovat fotbalovou veřejnost. Od počátku sázel branky jak ve FORTUNA:LIZE, tak Evropské lize a okamžitě se tak zařadil mezi hlavní tahouny červenobílých barev.

Potvrdí to ale v konfrontaci se třetím nejlepším týmem Premier League? To byla před dvojutkáním s Leicesterem City stěžejní otázka. Senegalec na ni dal jasnou odpověď. „Sima bezpochyby ve hře Slavie vyčnívá. Naší soutěž už dávno převyšuje, teď to jen potvrdil na evropské scéně. Celé je to zásluha nejen jeho přístupu a nesporných kvalit, ale především práce trenéra Trpišovského,“ podotkl Laštovka.

„Slavia hraje týmově, hráči o sobě na hřišti vědí, mají zažité automatismy. Na české poměry hraje velmi specifický stylem a náročným stylem fotbalu, což pramení z výborné fyzické připravenosti všech hráčů. Prakticky nevyužívá zónové bránění, ale brání osobně. Krajní beci dostupují své soupeře až na půlce hřiště, navíc dochází k prolínání řad, kdy krajní záložníci včetně Simy v případě potřeby nemají problém zaskočit v obraně a naopak. Zároveň využívá i vysoký presink, který přinesl úspěch právě v Anglii,“ popsal hlavní atributy, ze kterých těží nejen senegalský fotbalista, ale celá Slavia.

A co víc, cesta pohárovou Evropou pro letošek ještě neskončila. Sima tak může klidně napsat další kapitolu svého příběhu a společně s týmem udělat reklamu celému českému fotbalu – překážku v cestě za vyrovnáním dva roky staré účasti ve čtvrtfinále Evropské ligy stojí Glasgow Rangers. „Už tohle je obrovský úspěch. Slavia potvrdila, že momentálně patří k předním týmům v Evropě, znovu se dostala mezi vybranou vybranou smetánku. Soupeře si v této fázi už jen těžko vybírat. Bude potřeba i kousek toho pověstného štěstíčka, ale já Slavii věřím a přeji si, aby došla co nejdále,“ dodává Josef Laštovka.