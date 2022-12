Oba zmíněné nepojí jen jméno, ale také klub z Edenu. Zatímco jeden za Slavii Praha v minulosti hrával, než se přestěhoval do Londýna, druhý je fanoušek sešívaných a fotbalového záložníka několikrát viděl naživo na hřišti. „Sleduji ho ale pořád,“ dodává 32letý Souček na adresu o pět roků mladšího známějšího nositele jména.

Největší vzpomínka Tomáše Součka na jeho jmenovce je spjata s památným zápasem v osmifinále Evropské ligy, kde Slavia porazila Sevillu 4:3 po prodloužení a vyřadila tak španělského favorita. Hráč Nové Vsi vyráží do Prahy často. Byl se podívat i na Ligu mistrů.

Zatímco český reprezentant hraje především v záloze, tak jeho jmenovec začal fotbalovou kariéru v roce 1996 v Hraštici na stoperu a mezi tři tyče se přesunul až později. Jako brankář si zachytal i krajský přebor za Dobříš. „Už jsem nebyl aktivní hráč, když se on proslavil. On šel nahoru během posledních pár let, což je doba, kdy já už nehraji, a když už, tak zřídka,“ narážel Souček z Nové Vsi na jarní zápas, který si zachytal shodou okolností proti mateřskému klubu.

Mnohem víc je vidět jako arbitr. Letos povýšil na krajskou úroveň. Sám se pak stará o sudí na OFS Příbram, kde je i předsedou rozhodčích. Tam si dává jako hlavní prioritu nábor mladých kolegů, který probíhá prakticky neustále.

Vzhledem k tomu, že působí na úplně jiné pozici, tak nějaké poznámky nebo vtípky ohledně srovnání se slavnějším jmenovcem jdou stranou. V Česku je přitom jedním z mnoha. Fotbalová asociace jich čítá 35. „Je nás hodně. Znám přímo jednoho, který fotbal nehraje,“ dodává Souček.

