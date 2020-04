Sledujte živě! Reprezentanta Příbrami Dominika Kříže čeká start E-ligy

Je to tady! Dominik Kříž dnes vstoupí do Datart E-ligy ve hře FIFA 20. Záložníka 1. FK Příbram čeká úvodní kolo základní skupiny C, ve které jsou spolu s ním ještě olomoucký obránce Vít Beneš a plzeňský záložník Jan Kopic.

Záložník Příbrami Dominik Kříže poměří síly ve hře FIFA 20 s Vítem Benešem a Janem Kopicem. | Foto: 1.FK Příbram