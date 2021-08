"Byla to dvě náročná utkání, zvlášť to venkovní. Sparta vysoko presuje, velmi dobře napadá a fyzicky je velmi silná. Viděli jsme data po zápase v Praze, i když fyzicky jsme na tom byli lépe. Líbí se mi styl jejich hry. Podle mě se jim bude v sezoně dařit," řekl Kovač na tiskové konferenci.

"Sparta se Slavií jsou největšími favority na titul, možná do toho promluví Plzeň. Teď je čeká základní skupina Evropské ligy stejně jako v minulé sezoně, v níž hráli s Lille nebo AC Milán. Myslím si, že si v ní povedou dobře. Stejně jako všechny ostatní týmy, s nimiž jsme hráli, budu sledovat i Spartu," uvedl devětačtyřicetiletý Kovač.

Jeho svěřenci v úterní domácí odvetě udeřili dvakrát v rozmezí 50. až 56. minuty zásluhou Gelsona Martinse a Aleksandra Golovina. Za hosty snížil v 78. minutě náhradník David Moberg Karlsson, o tři minuty později stanovil konečné skóre rovněž střídající Sofiane Diop.

"První krok máme za sebou. Nebyl to jednoduchý dvojzápas, ale z výsledků i přístupu hráčů mám radost. V odvetě jsme v úvodní čtvrthodině měli problémy, poté jsme ale kontrovali hru a zasloužili jsme si vyhrát. Vytvořili jsme si hodně šancí, možná deset. Přesně to si jako trenér přeju. Teď si musíme odpočinout a pokračovat v pátek v lize proti Lorientu," prohlásil někdejší hráč i trenér chorvatské reprezentace a Bayernu Mnichov.

Osminásobný francouzský mistr se v závěrečném play off Ligy mistrů představí proti Šachtaru Doněck.

"Zatím jsem ho nestudoval. Nejdříve se musíme připravit na Lorient a teprve potom myslet na Šachtar. Minulou sezonu jsme viděli, jak dobrý tým to je. Dvakrát porazili Real Madrid. Mají hodně brazilských hráčů, kteří jsou velmi kvalitní. Vede je nový italský trenér (Roberto De Zerbi)," konstatoval Kovač.

"Je to ten nejtěžší soupeř, na kterého jsme v play off mohli narazit. Je to působivý tým, který je zvyklý Ligu mistrů hrát. Jsou favority. Věříme ale v naši sílu a kvalitu. Uplynulou sezonu jsme tvrdě dřeli, abychom si vybojovali šanci hrát v Lize mistrů. Na utkání se těšíme, ale jako trenér nejdřív myslím na Lorient," dodal Kovač, který v minulé premiérové sezoně na lavičce Monaka obsadil s mužstvem v Ligue 1 třetí místo.