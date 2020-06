Cyril Velebil sport miloval. Jeho první fotbalové krůčky začaly v žácích na Matlachově stadionu v místě bývalých garáží ČSAD na výjezdu z Dobříše směrem na Příbram, přes dorost až do A-mužstva za které nastupoval šestnáct let. V roce 1941 s dalšími fotbalovými spoluhráči založil na Dobříši hokejový oddíl. Hokejem si v té době fotbalisté vyplňovali zimní přestávku a běžně kombinovali oba sporty.

Po druhé světové válce jako svobodný učitel dostal umístěnku do vesničky Valeč u Karlových Varů i přes tuto vzdálenost každou sobotu dojížděl na Dobříš a nastupoval do fotbalových nebo hokejových zápasů. V tomto rovněž období začal svou kariéru i jako hokejový rozhodčí.

Na konci padesátých let byl u budování a následně i stěhování do nového zázemí fotbalu a hokeje na dnešní stadión V Lipkách. V dalších letech se stal hokejovým funkcionářem a v roce 1968 je zvolen předsedou hokejových rozhodčích pro Čechy a Moravu. Následně se stal členem předsednictva hokejového svazu a předsedou Středočeského hokejového svazu, který vedl až do roku 1998.

U příležitosti devadesátých narozenin mu MFK Dobříš udělil čestné členství a byla mu i udělena Cena města Dobříše za celoživotní přínos v oblasti sportu.