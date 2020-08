„Už je to pravda, před chvílí jsem na svaz poslal odhlášení ze soutěže,“ uvedl ve středu večer Tomáš Živnůstka, kněžický hráč a člověk, který se staral v Kněžicích o všechno možné. „Je to jednoduché, prostě nemáme lidi. Někdo si tady u nás myslel, že to potáhneme ve třech nebo ve čtyřech, ale to na takové úrovni nejde. To se prostě nedá,“ ulevil si Živnůstka.

Kněžice nyní musí zaplatit pokutu padesát tisíc korun. „Je to pro nás hodně peněz, ale nějak to musíme dát dohromady,“ řekl stoper mužstva do této doby hrajícího krajskou I.B třídu.

Odhlášení mužstva přišlo pouhé tři dny před startem sezony. „Je mi jasné, že je to na poslední chvíli. Ještě jsme zkoušeli něco vymyslet, ale hrát třeba nějakou nižší soutěž by nemělo smysl, nebylo by to řešení. Stejně nemáme hráče, někteří by tady ani nebyli a taková třetí třída by pak neměla smysl,“ podotkl Živnůstka.

Je jasné, že okolo hráčů už krouží okolní kluby. „Někteří kluci, kteří budou chtít hrát fotbal, už nabídky dostali. S tím nebude problém. Když se to jiné kluby dověděly, spoustě kluků drnčely telefony,“ uvedl kněžický funkcionář.

Konec kněžického fotbalu je i důsledek toho, že chybí mládež, není základna a tudíž z čeho brát. „Mládežnické týmy u nás nejsou už patnáct let. A to se muselo jednou projevit. Když není kde brát, je to špatné,“ zamyslel se Živnůstka.

O konci fotbalu v obci se mluvilo v kuloárech dva týdny, až nyní je to hotové. „Uvažovali jsme o tom asi čtrnáct dní. Až ve středu večer padlo definitivní rozhodnutí. Jednali jsme i se starostou, přislíbil pomoc, ale ta byla hlavně finanční. Ale o to vůbec nešlo. Prostě nejsou lidi,“ dodal smutným hlasem Tomáš Živnůstka.