Konkrétně bude směřovat do Oblastní nemocnice v Příbrami. Tu klub podpořil už minulý týden, kdy prostřednictvím statutárního ředitele Jana Starky věnoval jejím pracovníkům tisíc respirátorů typu FFP2. „Připravujeme další projekty, jejichž výtěžek opět poputuje do Oblastní nemocnice Příbram," prozradil už při této příležitosti Starka.

A jejich realizace na sebe nenechala dlouho čekat. „Od dubna budeme každý měsíc pořádat aukce vzácných artefaktů, jejichž výtěžek poputuje do Oblastní nemocnice Příbram,“ uvedl marketingový manažer Tomáš Větrovský.

Jako první se aktuálně draží kopačky Tomáše Zápotočného. „Když mě vedení klubu oslovilo, zda bych nevěnoval na dobré účely své kopačky, vůbec jsem neváhal a samozřejmě souhlasil. Doufám, že přinesou fanouškům radost, zároveň, že finance pomohou příbramské nemocnici,“ prohlásil bývalý reprezentant, který během své kariéry hrál kromě Příbrami i v Liberci, pražské Spartě, ostravském Baníku, italském Udine nebo tureckých týmech Besiktas a Bursaspor.

„Tomášovi za to velmi děkujeme,“ ocenil ochotu současného trenéra třetiligové rezervy a manažera fotbalové reprezentace do jednadvaceti let Tomáš Větrovský.

Dražba probíhá od pondělí (12. dubna 2021) na facebookových stránkách 1.FK Příbram. Zájemci mohou své nabídky psát pod aukční fotku - každá následující musí být vyšší než poslední. Přihazovat lze do 30. dubna, přesně do 20 hodin. Poté bude aukce ukončena.