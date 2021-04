/FOTOGALERIE/ Českou reprezentační jednadvacítku dnes čeká rozhodující bitva o postup ze základní skupiny mistrovství Evropy proti Španělsku (výkop ve 21 hodin). Pokud Lvíčata, jak se týmu U21 dlouhodobě přezdívá, chtějí postoupit bez ohledu na výsledek zápasu mezi Slovinskem a Itálií, musí zvítězit. Jak vidí jejich šance bývalí mládežničtí reprezentanti z Příbramska Jan Šedivý, Josef Kvída a Roman Květ?

Fotbalista Josef Kvída | Foto: archiv Josefa Kvídy

Jan Šedivý – bývalý hráč dorostu 1. FK Příbram: „Kluci to budou mít hodně těžké, ale věřím, že do toho dají všechno, překvapí a postoupí do další fáze turnaje. Určitě na to mají. Všem bych to moc přál, nejvíce pak samozřejmě svým bývalým spoluhráčům Matěji Chalušovi a Martinu Jedličkovi, se kterým jsme během společného působení v Příbrami tvořili brankářskou dvojici.“