To vše turnaj splnil a na hřišti bylo vidět hodně hezkých momentů a to nejen těch sportovních. Do turnaje se zapojilo 120 hráčů a hráček v rámci celého klubu. Přípravkovou kategorii vyhrálo družstvo se současným názvem klubu Spartak, žákovskou kategorii družstvo s historickým názvem Horymír a poslední kategorii dorostenců a mužů družstvo se slangovým názvem Sabák. Po sečtení všech kategorií byl vítězem Spsrtak - viz. tabulka níže.

1. SPARTAK 15 10 2 3 59:37 32b

2. SABÁK 15 10 1 4 49:35 31b

3. AFK 15 7 3 5 61:54 24b

4. PŘÍBRAM 15 6 1 8 31:40 19b

5. HORYMÍR 15 5 1 9 47:57 16b

6. STAR 15 3 0 12 29:57 9b

Autor: David Musil