Fotbalisté Spartaku Příbram se ideálně naladili na start nové sezony v I. A třídě. V generálce si v domácím prostředí poradili s nováčkem stejné soutěže z jižních Čech. Kovářov rozstříleli 9:0. Trenér Zdeněk Míka tak mohl být s výkonem svých svěřenců naprosto spokojen. Naopak Dobříš musela na půdě Starkonic dohánět manko, nakonec ale dovedla utkání k remíze 3:3.

Jako z partesu zahráli příbramští navrátilci z krajského přeboru do I. A třídy. Po zrušeném utkání s rezervou Kladna o minulém víkendu se hodně těšili na generálku s Kovářovem, což se na hřišti projevilo, protože hosté byli všude pozadu a počítali jeden inkasovaný gól za druhým.

„Od nás dobrý kolektivní výkon, produktivita, takže spokojenost. Vše se ale ukáže až v příštích týdnech. Generálka jak má být. Byli jsme jasně lepší. Všechno nám tam spadlo,“ komentoval výkon svých svěřenců trenér Zdeněk Míka.

Spartak tak zvládl poslední test před mistrovskou sezonou ne výbornou a příbramský kouč si pochvaloval i celý průběh letní přípravy. „S ní jsem spokojený moc. Na tréninku nás bylo 20 – 23 společně s hráči z B-týmu. Trénujeme čtyřikrát v týdnu, což je pak znát,“ pochvaloval si Míka, který pracuje oproti loňskému podzimu s hodně mladým, avšak jeho slov kvalitním kádrem. Honba za opětovným postupem do krajského přeboru by podle kouče postrádala smysl. Pro tuto sezonu je lepší dát týmu herní tvář. Posun výš není prioritou.

Deštivou generálku má za sebou i Dobříš. Ta minulý víkend prohrála o gól s Katovicemi, ve Strakonicích už ale dokázala smazat manko a s místním Juniorem remizovat. „"Byl to těžký zápas. Věděl jsem, že to nebude jednoduché. Přijel kvalitní soupeř. Hosté byli lepší na míči, my jsme vsadili na dobrou defenzivu a na brejky, což nám vycházelo, vedli jsme 2:0. Škoda branky do poločasu. Ta mě mrzí, měli jsme dohrát půli bez obdrženého gólu. To soupeře nakoplo a Dobříš byla ve druhé půli lepším týmem," komentoval utkání trenér domácího celku Přemysl Šroub. Utkání nakonec skončilo 3:3.