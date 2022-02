Každou lednovou neděli se na Spartaku odehrál první ročník interního turnaje Spartak cup. Bylo stanoveno pět týmů s historickými názvy a do nich zařazeny hráči napříč věkovými kategoriemi – mladší a starší žáci tvořily týmy mladší kategorie, dorostenci a dospělí tvořily týmy starší kategorie. Výsledky se sčítaly do jedné tabulky. Po odehrání všech utkání, kde si to družstva rozdala každý s každým, se vygeneroval vítěz základní skupiny a tím byl Spartak. Ostatní družstva hrála play-off a to tak, že druhé družstvo hrálo s pátým a třetí se čtvrtým. Následně se vítězové duelů střetly o možnost vyzvat vítěze základní skupiny ve finálovém boji.