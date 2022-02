První přípravný zápas sehrál Spartak až na konci ledna. Místo původního utkání s Komárovem se ale utkal s týmem Příbrami do 18 let a porazil ho 4:2. Další duel sehráli svěřenci Zdeňka Míky až 9. února, kdy na domácí umělé trávě nakonec urvali v závěru vítězství nad divizní Dobříší v poměru 4:3. „Víc než výsledek se mi líbil herní projev, což není jednoduché. Vždycky to chvilku trvá a proti Dobříši nám to naskočilo. Navíc jsme měli šest hráčů ze základní sestavy mimo. Je z čeho brát,“ pochvaloval si kouč lídra I. A třídy.