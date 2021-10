Sparta pyká za rasistické chování fanoušků v utkání třetího předkola Ligy mistrů proti Monaku. Část domácích příznivců tehdy hučela na hostujícího Tchouaméniho, který vstřelil branku a proběhl pod kotlem Sparty. Vedení klubu posléze konkrétní jedince, kteří se chovali nepřípustně, identifikovalo a do budoucna jim zakázalo vstup na stadion.

„Jeden rodič, který pracuje v Praze, se s námi domluvil, že tam počká a děti vezme autem zpátky. Autobusem to bude přece jen pomalejší, tak aby se na školní den vyspaly,“ uvádí Palek, který bude spolu s trenéry jednotlivých klubů dělat mladým fanouškům doprovod. Letenské tribuny tak zaplní alespoň budoucí fotbalové hvězdy, které svojí podporou poženou českého zástupce v evropské soutěži.

Sparta ve čtvrtek na Letné vyzve skotské Rangers ve skupinovém zápasu prestižní Evropské ligy. Výkop je naplánován na 18:45 a organizované skupinky dětí mají vstupenky zdarma. „Zápas se hraje večer, druhý den se jde do školy a děti budou doma až tak v deset hodin večer. Proto mě velký zájem překvapil,“ prozrazuje Palek a děkuje rodičům, že svým ratolestem vyšli vstříc.

„Vím dokonce i o jednom slávistovi, který s námi pojede. Asi jede i proto, že jede jeho kamarád z týmu, který fandí Spartě. Myslím si ale, že kluby z okresu jedou jako jeden tým. Ne podle toho, kdo komu fandí. Pro hodně z nich to bude první zážitek z takhle velkého zápasu,“ říká Palek.

Na Berounsku se nakonec přihlásilo 74 dětí, přičemž většinu tvoří hráči přípravek, tedy fotbalisté do deseti let. Svoje zastoupení budou mít v letenských ochozech například kluby ze Žebráku, Nižbora, Zdic, Cerhovic nebo Všeradic. Fanouškovské zastoupení bude ale jistě ještě bohatší, protože na výjezd se nechystají pouze sparťané.

Hned dva autobusy vyšle Okresní fotbalový svaz Beroun. „Já sám jsem velký fanoušek Sparty a tahle možnost mě oslovila, když už se my permanentkáři nemůžeme na utkání dostat. Napadlo nás, že bychom mohli vypravit aspoň jeden autobus, ale ten se zaplnil během dvou dnů. Proto jsme nakonec zajistili i druhý,“ vypráví František Palek, člen výkonného výboru OFS Beroun.

Fotbalová Sparta nesmí kvůli disciplinárnímu trestu od UEFA vpustit na čtvrteční zápas Evropské ligy proti skotským Rangers žádné dospělé diváky. Vedení klubu však využilo výjimky v řádech a na utkání pozvalo děti do 14 let. Na Letnou tak zamíří deset tisíc mladých fanoušků a fotbalistů z celé republiky. Chybět nebudou ani ti ze Středočeského kraje.

