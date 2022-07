„Jde to, lepší se to,“ uvedl pro server Aktuálně.cz Starka tichým hlasem do telefonu z IKEMu, kde je stále hospitalizován. V nejbližší době by ho ale lékaři měli přesunout jinam, kde by se měl opět začít chodit. „Koncem týdne mě chtějí převézt do nějakého rehabilitačního zařízení, kde mě opět rozchodí," prozrazuje. Komunikovat už může, ale postavit se na vlastní nohy si ještě vyžádá nějaký čas. A hlavně péči.