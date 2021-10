Josef Vitásek byl velkou osobností dobříšského fotbalu. Loni na jaře by oslavil kulaté devadesátiny. Na jeho počest chtěli jeho vnučka Gabriela Maškova a dcera Zdena Čermáková společně s Janem Soukupem uspořádat výstavu. Bohužel pandemie koronaviru jim v tom zabránila a vše se uskutečnilo až letos na podzim.

Vše se uskutečnilo až letos, kdy je výstava věnována 99 letům dobříšského fotbalu. Mašková s Čermákovou dodaly všechny relikvie a část dodal i Soukup, kterému ji kdysi věnoval právě Vitásek, a on se snaží v jeho práci pokračovat. „Pro mě osobně znamenal obrovskou personu se smyslem pro fair play, který obětoval sportu všechno. Zanechal tady obrovskou stopu. Vychoval spoustu hráčů a vždy dýchal pro Dobříš,“ říká Soukup. Vitásek chytal za Dobříš, působil ve výběrech a pod jeho rukami prošla v minulosti taková známá jména jako jsou Nedvěd nebo Suchopárek

Vitásek si během života vytvořil síň slávy, ve které měl nespočet vlajek, článků a odznaků. Návštěvníci jich uvidí tisíce. A tak se v hlavách všech třech organizátorů zrodil nápad výstavy. Čas mají do začátku prosince. „Ideální by bylo, kdybychom sehnali prostory nastálo. Povedlo se nám to alespoň na následující tři měsíce,“ objasňuje Soukup.

Spuštění výstavy je pouze začátkem velkých oslav dobříšského fotbalu, které skončí až na jaře příštího roku. V květnu 2022 se totiž bude slavit jubilejní 100. výročí a vše by mělo vyvrcholit 28. května v Dobříši zápasy mládežnických kategoriích. „Každý aby si něco sehrál,“ objasňuje Soukup. Tečku za tím vším by mělo udělat přátelské utkání místního klubu s týmem fotbalových známostí z Real Top Praha.

Soukup by rád k oslavám dotáhl knížku i ke 100 letům dobříšského fotbalu. Chtěl by v ní navázat na předešlá vydání a udělat ji po letech respektive po jednotlivých ročnících. „Nevíme ale, kolik dostaneme prostoru, tak počítáme s možností po desetiletích,“ poodkrývá další variantu. Zároveň by rád oslovil k pomoci i pamětníky, kteří si pamatují různé perličky z minulosti, aby přišli s něčím novým a výtisk obohatili svými vzpomínkami.