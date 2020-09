Stejně jako loni osmá Plzeň dopadla o příčku lépe než poslední Příbram, tak i jejich úvodní vzájemné měření dopadlo lépe pro Západočechy. „Byl to zajímavý duel po koronapauze. Samozřejmě jsme trénovali ve větším počtu, vytvořila se sestava, dvě kvalitní pětky. Trenér nám dal instrukce do zápasu a myslím, že taktické věci jsme kvalitně plnili hlavně v defenzivní stránce, byť jsme dostali dva góly,“ povídal plzeňský gólman Daniel Adamovič.

Příbram si na cestu do Plzně věřila, přesto se domů vracela s prázdnou. „Všichni říkali, že to byl vyrovnaný zápas a vyhrál šťastnější, ale nemyslím si to. Spíš toho domácí měli trochu víc, byli jsme horší tým. Věřili jsme si na Příbram, zase na druhou stranu jsme dlouho nehráli a netrénovali, což není výmluva. Škoda že jsme prohráli, ale bylo vidět, že Plzeň má lepší obranu než my, hrála seskupeně jako tým, zatímco my bránili každý za sebe, jak nejsme sehraní. To je furt dokola,“ povzdechl si příbramský hráč Ondřej Drašnar.

Plzeň se brzy dostala do dvougólového vedení, ve čtvrté minutě se prosadil Jiří Šindelář a v osmé zvýšil Michal Meszárosz.

„První gól byl hodně šťastný, padl po zblokované, odražené střele při lobování gólmana. Druhý gól jsme dali z nákopu za obranu, Meszárosz míč dobře zpracoval a uklidil na zadní tyčku. Pak se hra vyrovnala. Příbramským klukům vstup nevyšel, z čehož asi měli smíšené pocity. Gól jsme dostali po autovém vhazování, byl trochu nešťastný, kdy hráč střílel, vyrazil jsem to do něj a míč od něj letěl do brány, ještě si ho tam dokopl náš hráč, jak se ho snažil zachytit,“ popsal Adamovič snížení příbramského Mareše.

Po přestávce domácí opět odskočili na rozdíl dvou branek, když se prosadil Jan Šebek. „Ve druhé půli se nám dařilo pracovat v defenzivní činnosti, snažili jsme se hrozit z brejků. Soupeř vylezl a tlačil s gólmanem, z čeho pramenil náš gól na 3:1 po chybě hostujícího brankáře. Z dlouhého nákopu přišla střela na bránu a jak vylezlý gólman couval, sáhl si na míč jen konečky prstů,“ sdělil Adamovič.

Šest minut před koncem však opět snížil Mareš.

„Za stavu 3:1 jsme kontrolovali hru a vypadalo to už v pohodě, vzadu jsme si vše zodpovědně hlídali, nikam se nehrnuli. Ještě Denk šel sám na bránu, byl faulovaný a rozhodčí soupeři udělil jen žlutou kartu. V závěru jsme dostali gól, kdy hostující hráč na vápně vystřelil z otočky a přes dvě teče doputoval míč do sítě. Závěr byl v emocích a vyhrocený, ale myslím, že jsme zaslouženě vyhráli. Ukázalo se, že pokud budeme trénovat, může to být cesta hlavně v defenzivní činnost, kde jsme se zlepšili,“ poznamenal plzeňský gólman.

Obě mužstva mají v nové sezoně ambice posunout se ode dna superligového pořadí.

„Když budeme aspoň takhle v devíti lidech jezdit i ven a budeme držet skvadru lidí, postupně si k tomu něco říkat, určitě máme šanci uhrát nějaké body. Pro nás je lepší, že nepojedeme do Brna a podobně, kde jsou týmy na jiné úrovni, i když nevím o síle pražských celků, třeba budou jako my. Náš cíl je neskončit poslední, což můžeme zvládnout, když se to rozdělilo,“ zadoufal Drašnar.

Příbram se pokouší zvednout staronový kouč Michael Kvasnica. „Myslím, že dokáže sehnat víc lidí, než kolik nás chodilo předtím, přivedl třeba nového gólmana. I když u toho bývají víceméně stejní lidé,“ uvedl Drašnar.

Plzeň – Příbram 3:2 (2:1)

Branky a nahrávky: 4. Šindelář, 8. Meszárosz (Adamovič), 33. Šebek (Denk) – 17. Mareš (Junek), 54. Mareš (Tošovský). Rozhodčí: Pfeifer – Pelikán. ŽK: Adamovič, Kasýk – Mezera, Drašnar, Beran. Diváci: 30.

Plzeň: Adamovič – Sklenář, Souček, Hradecký, Denk (C), Šebek, Kasýk, Šindelář, Vitouš, Meszárosz, Kutný, Zemko, Janda.

Příbram: Beran – Tošovský (C), Mart. Štochl, O. Drašnar, Zadina, Malý, Mareš, P. Mezera, P. Junek.