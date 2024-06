Ondřej Jícha dnes 10:15

Mladí hráči do 14 let dosáhli velkého úspěchu, když ve dvouzápasové baráži postoupili do 1. žákovské ligy. Díky tomuto výsledku se posune celý žákovský fotbal v FK Příbram v kategoriích U12, U13, U14 a U15 do nejvyšší soutěže žáků v Čechách.