„S minulou sezonou jsem byl spokojen až abnormálně. Kluci podali s ohledem na to, jak to byl nestandardní rok, kdy se vzhledem k mnoha sestupům a postupům hrálo několik kol doslova o fotbalový život, parádní výkony. Nebylo to nad moje očekávání, protože jsem vždycky maximalista, přesto musím dát klobouk dolů,“ prohlásil Petr Blažej.

Opravdu se nevyskytl žádný problém?

Občas to sice zaskřípalo, ale nic vážného to nebylo. Přirovnal bych to k normálnímu týmu, kde občas také hráč předvede slabší výkon, ale neznamená to hned, že by do soutěže nepatřil. U rozhodčích to bylo tak, že když se lámal chleba, dokázali se všichni dobře vyladit a předvést kvalitu.

Jaká je obměna rozhodcovského sboru pro nadcházející sezonu?

Nějaká je. Jsou kluci, kteří postoupili a díky našemu projektu – rozhodcovské akademii, máme i nováčky. Některé okresy se zapojují méně, ale některé víc. Musím pochválit Benešov, kde udělali kus práce a dodali nám pět mladých rozhodčích včetně jedné slečny. Pro mě je to odraz, že se tam něco děje. Také Rakovník je hodně aktivní.

To jsou ale hodně mladí rozhodčí, ne?

Ano, nicméně chceme jim dát šanci. Budou využíváni jak u nás v kraji, tak dál na okresech. Bylo by sobecké a krátkozraké, kdyby si okresy syslily rozhodčí jen pro sebe. My jsme schopni ukázat těm mladým cestu a buď si jí vyťapou, nebo ne, to už záleží na nich.

Novinkou je omezení delegátů, ti budou přítomní na maximálně třetině zápasů každé soutěže. Na vás rozhodčí tedy bude menší dohled, berete to jako plus?

Vůbec ne, naopak! Přijde mi, že se v kraji i ve FAČR stává z fotbalu tak trochu spálená země. Měli jsme fungující přenosy z TV COM, které byly zadarmo. Místo toho dáváme velké peníze do nesmyslného projektu sportovních videí s highlighty, což ve finále využije 12 nebo 13 mančaftů. Takže na tohle pomalu 200 tisíc máme a na delegáty ne. Pokoušel jsem se je prosadit aspoň u nás v kraji ve výkonném výboru, abychom měli aspoň padesát procent zápasů obsazených, a polovina členů měla stejný názor a chápala mě. Jenže hlasování bylo nerozhodné a návrh neprošel. Mrzí mě zejména názor předsedy SKFS Tomáše Neumanna a hlavně šéfa příbramského OFS Pavla Chána, že delegáti jsou vlastně zbyteční. To když slyším, tak si myslím, že se zbláznili. Nehledě na to, že komise rozhodčích opravdu funguje a tohle jí ublíží. Za stávajících podmínek nemůžeme ani ručit za dosavadní kvalitu soutěží.

Stanciu se pochlubil svými góly. U tří se mi nelíbí dres, rýpnul si do Sparty

Celkem rozumím, že chválíte svou komisi, ale nezaslouží si to i ty další?

Chválím naši komisi, i když jsem ji po sezoně rozpustil a teď budu dělat novou, protože v ní musí pracovat ti, kteří chtějí odvádět maximální výkon. Ale pochválit musím třeba také STK. Přestože jsou tam nezkušení kluci, také udělali kus práce. Naopak mládež je v dezolátním stavu, tam jsem si už vyžádal všechny smlouvy, protože když někdo žádá transparentnost, tak ji musí žádat i sebe. A mě se u mládeže nelíbí vůbec nic. Další je disciplinárka. Víte, že odvolací komise změnila víc než padesát jejích rozhodnutí? Kdybych já jako šéf komise rozhodčích musel opravovat padesát špatných rozhodnutí a hrubých chyb mých kolegů, jak by to vypadalo? Nicméně nejhorší je, jak se dvojím metrem měří rozhodčím a všem ostatním. Jestliže někdo obviní rozhodčího k korupce nebo z něčeho takového, a nemá na to žádný důkaz, je to podle mne stejně závažné jako korupce sama a nejde takové věci přehlížet.

Vraťme se k delegátům, proč jich právě šéf komise rozhodčích žádá tolik?

Delegát přece není jen kontrolorem rozhodčích, on přece dohlíží také na kluby, zda všechno splňují jak mají. Rozhodčímu pouze nevytýká, ale také radí, co by mohl nebo měl udělat jinak. Pro výchovu rozhodčích je tohle hrozně důležité. Mluvil jsem tady o mladých rozhodčích, ti se to musí naučit. Takže oni nejvíc potřebují dohled delegáta, ti zkušení už tolik ne. Kdo jiný je to naučí? A jak já mohu ručit za kvalitu výkonů rozhodčích?

Ústup ze slávy? Messi poprvé od roku 2005 chybí v nominaci na Zlatý míč

Takže vás nové pořádky zlobí, raději byste vrátil ty staré?

Proč se ptáte takhle? Mně prostě vadí, jak některé věci u nás na kraji, ale i v celém FAČR fungují. Fotbal ve středních Čechách nejde přece dělat jako výlet, že si k němu odskočíte od futsalu nebo od něčeho jiného. Vezměte si etickou komisi FAČR, která si mne před časem také předvolala. Podle mne slouží akorát k likvidaci nebo k vydírání osob…

Moment, vás vážně vydírali?

Ano, dá se to tak říci. A nejen mne. Navíc již v lednu jsem o tom učinil oznámení criminal officerovi (sportovní ombudsman - poz. red.), bohužel bez reakce. Jediná přišla a to bylo předvolání k etické komisi. Tam jsem si tam vyslechl nestoudná obvinění, od té doby se nic nedělo. Jenže co čekat od komise, v jejímž čele sedí člověk, který byl zaměstnancem sdružení, které chtělo ve fotbale nové pořádky? Jakou pak můžete žádat spravedlnost? Těžko nějakou.